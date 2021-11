Amazon Prime Gaming, giochi gratis di dicembre: 9 giochi da scaricare

Le tradizioni non sarebbero tali se non fossero rispettate, perciò Amazon Prime Gaming ha deciso di riservare ai propri abbonati altri 9 giochi gratis a partire da dicembre.

Vi ricordiamo che, nella selezione del mese di novembre, ci sono videogiochi di grandissimo livello come Control Ultimate Edition, l’edizione definitiva del capolavoro realizzato da Remedy Entertainment.

In occasione del venticinquesimo compleanno di Tomb Raider, è stato inoltre possibile riscattare un amato episodio della saga di Lara Croft.

La lista dei giochi gratis di novembre di Amazon Prime Gaming è stata effettivamente molto corposa, talmente tanto che ha sorpreso molti giocatori.

Bando alle ciance, ecco la lista completa dei giochi gratis che potrete riscattare attraverso Amazon Prime Gaming dal mese di dicembre:

Need for Speed Hot Pursuit

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Una lista molto interessante come potete vedere, che magari perde al confronto con l’esplosiva lista di novembre, ma che contiene al suo interno delle chicche niente male.

Frostpunk e Need for Speed Hot Pursuit sono tra i titoli più interessanti, e per i nostalgici c’è anche Tales of Monkey Island nella sua edizione originale completa.

I seguenti titoli saranno disponibili dal 1 dicembre, ovviamente in edizione PC, e una volta riscattati saranno vostri per sempre. Ovviamente è necessaria una sottoscrizione ad Amazon Prime, che nella sua sezione gaming offre spesso anche bonus per tanti videogiochi.

Parlando di giochi gratis ecco le offerte promesse da Xbox, con due videogiochi molto importanti e usciti di recente che saranno giocabili gratuitamente.

Immancabile anche l’appuntamento con Epic Games Store ed i suoi giochi gratis per PC: ecco cosa è stato annunciato la scorsa settimana

Giocare gratis non è impossibile oggi, affatto, ecco la nostra guida per avere il maggior numero di giochi gratis.