Xbox regala nuovi giochi gratis per il weekend: c’è un big molto recente

Torna puntuale anche questo fine settimana l’appuntamento con i nuovi giochi gratis di Xbox per il fine settimana: grazie alla promozione «Eventi di giornate di gioco gratuito», gli utenti possono infatti divertirsi con alcuni titoli selezionati senza costi aggiuntivi.

Per poter però accedere a questa occasione, i giocatori dovranno essere in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, trattandosi di una delle tante iniziative riservate ai clienti più fedeli.

Anche su PC sarà possibile provare un nuovo gioco gratis, che tuttavia sarà disponibile solo a condizioni davvero molto particolari.

A tal proposito, ricordiamo inoltre che potete già iniziare a riscattare i nuovi regali gratuiti di Epic Games Store: questa settimana potrete aggiungere ben 3 giochi.

Questo fine settimana sarà particolarmente interessante per gli appassionati della console di Microsoft: grazie a Xbox Free Play Days sarà infatti possibile giocare senza costi aggiuntivi anche ad un big sportivo recente e apprezzato dagli utenti.

I videogiochi selezionati per il weekend sono infatti NBA 2K22, Hunt Showdown e The Crew 2, tutti appartenenti a generi diversi ma con un grande focus sul reparto multiplayer.

NBA 2K22 ha chiaramente bisogno di poche presentazioni: si tratta dell’ultimo capitolo dedicato al campionato di basket più amato in tutto il mondo: potrete provarlo gratuitamente anche nella versione per Xbox Series X|S, disegnata per sfruttare al massimo le feature next-gen.

Hunt Showdown combinerà invece elementi PvP e PvE in cui i giocatori interpreteranno cacciatori di taglie, impegnati a bandire pericolosi mostri dalle paludi della Louisiana; The Crew 2 è invece un racing game open world realizzato da Ubisoft, che permetterà agli utenti di esplorare liberamente un’ambientazione ispirata agli Stati Uniti.

Per poter scaricare gratuitamente questi titoli sulla vostra console Xbox, non dovrete fare altro che cliccare sui seguenti link, dopo esservi naturalmente assicurati di avere un’iscrizione attiva a Live Gold o Game Pass Ultimate:

Tutti i nuovi giochi appartenenti all’iniziativa Xbox Free Play Days sono dunque già disponibili per il download e saranno giocabili fino alla conclusione dell’attuale settimana: se vorrete farli vostri per sempre, potrete approfittare degli sconti sullo store per un periodo limitato.

Segnaliamo inoltre che The Crew 2 è disponibile per la prova gratuita anche su PlayStation e PC, per festeggiare l’arrivo del nuovo aggiornamento.