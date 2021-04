Amazon Prime vi regala un nuovo gioco gratis (ed è una perla)

Nuovo gioco gratis da Prime Gaming per gli abbonati ad Amazon Prime, e si tratta di una vera e propria perla del panorama indie.

Grazie all’abbonamento ad Amazon Prime, potete portarvi a casa un numero variabile di giochi gratis al mese, con quelli di aprile disponibili ancora per qualche giorno.

Non mancano i bonus riscattabili soltanto per un tempo limitato, ma la buona notizia è che una volta riscattati questi resteranno per sempre sul vostro account Amazon.

Per giocare i giochi ottenuti sulla pagina ufficiale di Prime Gaming, non dovrete far altro che scaricare l’applicazione di Amazon Games e fruirli da lì sul vostro PC Windows.

Il nuovo titolo gratuito per PC offerto a quanti in possesso di una sottoscrizione sul popolare ecommerce di Jeff Bezos è Iris and the Giant.

Iris and the Giant, di Louis Rigaud, ha un prezzo di 14,99 euro su Steam, dove ha ottenuto una valutazione Molto Positiva fornita dagli utenti.

Per chi non lo conoscesse, è una fusione tra gioco di carte collezionabili, elementi RPG e roguelike in cui vestirete i panni di Iris, impegnata a combattere le proprie paure nel suo mondo immaginario.

Il gioco vi colpirà per la sua peculiare direzione artistica e per la storia, ma ci rimarrete a lungo grazie alle dinamiche frizzanti del gameplay.

Il riscatto su Prime Gaming è disponibile fino al 14 maggio, dopodiché il titolo verrà sostituito da un’altra scelta per gli abbonati ad Amazon Prime.

Questo è soltanto uno degli otto titoli messi a disposizione dalla piattaforma videoludica del gigante degli ecommerce americano.

Sulla pagina ufficiale potete riscattare non soltanto i giochi ma anche tanti altri benefit, per alcuni dei prodotti più noti su console e PC, tra i quali FIFA 21, Fall Guys e Red Dead Online.

A proposito di titoli gratuiti, non perdete la possibilità di riscattare i nuovi appena forniti da Epic Games Store (e altri ancora dal prossimo giovedì).

Su console, invece, potete approfittare subito dell’iniziativa Play at Home per PS4 e PS5: l’ultimo arrivato è Horizon Zero Dawn – Complete Edition.

Play at Home non finirà con il capitolo originale di Horizon ma, a quanto riferito da Sony, altri titoli amplieranno il programma presto.