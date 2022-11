Amazon invia per sbaglio quattro copie di Metal Gear Solid a un giocatore

Amazon ha accidentalmente inviato a un giocatore di PSP quattro copie di Metal Gear Solid Portable Ops, una console su cui i fan possono giocare a questa capitolo della saga.

Senza togliere nulla agli altri episodi della saga creata da Hideo Kojima (che trovate su Amazon), Portable Ops viene ricordato come il primo capitolo tascabile in 3D.

Ora, dopo che il secondo capitolo ha da poco compiuto ben 21 anni, la notizia in questione è davvero molto curiosa e riporta in auge un episodio spesso dimenticato.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore ha infatti ordinato Portable Ops su Amazon, ma ha ricevuto molto più di quello che si aspettava.

L’utente Reddit ‘1-Eyed_Mad_Dragon-04’ ha infatti pubblicato un’immagine che mostra 4 copie totali di Metal Gear Solid Portable Ops impilate l’una sull’altra, ricevute da Amazon dopo che dal canto suo aveva acquistato una singola copia del gioco.

L’utente si chiede se il pacchetto multiplo sia stato intenzionale o semplicemente un errore da parte di Amazon, e chiede alla community se sia successo a qualcun altro.

Gli utenti hanno risposto suggerendo che le copie in più potrebbero essere di fatto rivendute, mentre alcuni chiedono addirittura di poterne acquistare una.

Al momento non risultano altri casi simili, né all’estero né in Italia, ragion per cui immaginiamo che si tratti solo di un errore singolo che non si ripeterà, con buona pace di chi sperava potesse in qualche modo fare il bis.

Restando in tema, ci sono fan che hanno scoperto addirittura un segreto nel menu iniziale, analizzando con cura la schermata e trovando al suo interno un significato nascosto.

Ma non solo: c’è anche chi ha riesumato per la prima volta tutte le ricompense delle dog tags, per un risultato finale realmente sorprendente.

Infine, di recente Kojima ha parlato di tale Dead Cell, un boss che era atteso in MGS2 ma poi sostituito da Vamp per motivi produttivi.