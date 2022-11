21 anni fa Metal Gear Solid 2 aveva predetto il futuro come nessun altro

Era il 13 novembre 2001 quando i videogiocatori americani poterono mettere le mani su Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, uno dei capitoli più belli della saga.

Senza togliere nulla agli altri episodi della saga creata da Hideo Kojima (che trovate su Amazon), la seconda avventura di Snake e Raiden è ancora oggi considerata come una delle più importanti di sempre.

Nonostante si discuta da tempo di possibile buco di trama all’interno del secondo capitolo, la community considera il secondo episodio di MGS come un titolo seminale.

Ora, mentre qualcuno si sta dilettando a trasformare il gioco grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5 (per un risultato davvero incredibile), il gioco ha spento le sue prime 21 candeline dall’uscita in occidente.

La storia del gioco prende il via nel 2007, due anni dopo gli eventi del primo Metal Gear Solid, sul ponte George Washington a New York.

Solid Snake, aiutato via Codec da Otacon, sta indagando riguardo al nuovo e potentissimo Metal Gear Ray, sviluppato dai Marines come difesa contro i “vecchi” Metal Gear Rex e tenuto nascosto sulla petroliera U.S.S. Discovery.

La missione di Snake si rivelerà più difficile del previsto, visto che un incidente farà presto uscire di scena il protagonista storico della serie, dando modo una nuovo “eroe” di entrare in azione: Raiden.

Nonostante i 21 anni dall’uscita occidentale, le tematiche del secondo episodio della saga di Metal Gear Solid ancora oggi sembrano più attuali che mai.

Nel 2001, parlare dell’importanza della comunicazione di massa in un’epoca in cui Internet e i social network non erano ancora alla portata di tutti, era un tema decisamente oscuro da affrontare.

Tuttavia, come del resto accaduto anche con il più recente Death Stranding, Hideo Kojima si rivelò attento profeta e precursore, dimostrando che il futuro era già presente, tra riferimenti politici, economici e sociali che ponevano l’accento sulla pericolosità delle intelligenze artificiali nella vita di tutti i giorni (vi ricorda forse qualcosa?).

Insomma, al netto della sua veneranda età, c’è ancora da dire grazie a un gioco come Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, ora e per sempre.

Restando in tema, ci sono fan che hanno scoperto addirittura un segreto nel menu iniziale, analizzando con cura la schermata e trovando al suo interno un significato nascosto.

Ma non solo: c’è anche chi ha riesumato per la prima volta tutte le ricompense delle dog tags, per un risultato finale realmente sorprendente.

Infine, di recente Kojima ha parlato di tale Dead Cell, un boss che era atteso in MGS2 ma poi sostituito da Vamp per motivi produttivi.