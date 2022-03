Amazon ha appena iniziato con i videogiochi, ma perde già pezzi

Amazon ormai da un po’ si è buttata nel mondo dei videogiochi, sebbene con risultati altalenanti.

Ad esempio Lost Ark, l’ultimo MMORPG di Amazon Game Studios ha vissuto degli alti e bassi fin dal giorno della sua release ufficiale, sebbene abbia riscattato il passo falso fatto con i precedenti progetti.

Con la promessa di notevoli aggiornamenti, che continuano ad uscire per migliorare l’esperienza di gioco, e dei traguardi raggiunti che sono comunque degni di nota, Lost Ark è sicuramente un lavoro più a fuoco rispetto a New World.

L’ambizioso MMO fantasy, dopo i grandi numeri iniziali, è infatti caduto in un baratro senza fondo, registrando un calo vertiginoso dei giocatori impegnati ad esplorarne il mondo.

Il crollo del titolo è stato talmente evidente che anche gli sviluppatori se ne sono accorti, ammettendo di avere commesso numerosi errori.

Lost Ark, pubblicato da Amazon Games

Le cose non vanno certo meglio per Crucible, altro progetto pubblicato dal colosso americano, di cui trovate la nostra recensione a questo link, che dopo l’uscita è tornato in closed-beta per poi essere definitivamente cancellato.

I problemi sembrano però non finire qui dato che, secondo una dichiarazione rilasciata a Bloomberg, il boss di Amazon Game Studios Mike Frazzini ha abbandonato la compagnia per concentrarsi sulla propria famiglia.

«Mike era presente all’inizio di Amazon Games, e la sua leadership e perseveranza hanno contribuito a costruire il business dei videogiochi da zero», queste le parole dell’azienda a riguardo.

Sempre secondo Bloomberg, qualcuno nello staff aveva criticato Frazzini per la sua mancanza di esperienza nella gestione di uno studio che si occupa di videogiochi, e per la sua mancanza di praticità con il mondo videoludico in generale.

Probabilmente si tratta di un periodo particolare per Amazon Games, che però potrebbe prepararsi a far arrivare Lost Ark anche su console.