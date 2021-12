New World in costante calo, Amazon ammette: “abbiamo commesso errori”

Dopo gli incredibili numeri ottenuti durante il suo lancio, New World ha dovuto fare i conti con un costante calo dei giocatori, a causa di una gestione del gioco poco ottimale.

L’ambizioso MMO fantasy di Amazon ha infatti dovuto affrontare tanti glitch e bug, oltre a problemi di bilanciamento e aggiornamenti poco chiari che hanno scatenato la rabbia dei fan.

Gli sviluppatori avevano già risposto alla rabbia dei fan, ammettendo di essere stati poco chiari e promettendo che per le prossime patch le cose sarebbero state diverse.

Ed effettivamente già con l’update 1.1.1 la comunicazione è migliorata notevolmente, dato che Amazon ha spiegato in maniera molto dettagliata le motivazioni dietro alle modifiche.

Resta però comunque molto alta l’attuale insoddisfazione degli utenti: come riportato da PC Gamer, nonostante ci sia una media di 104.000 utenti attivi, le recensioni hanno una valutazione complessiva «nella media», indice di diverse criticità riscontrate.

In un’intervista rilasciata a PCGamesN, il game director Scot Lane ha ammesso che il lancio poteva essere gestito diversamente, ma che l’esperienza ha permesso al team di imparare molto:

«Abbiamo commesso degli errori andando troppo di fretta, e stiamo ancora cercando il giusto equilibrio tra velocità e qualità. Il nostro obiettivo è quello di dare a ogni giocatore una grande esperienza, e come team stiamo migliorando ogni giorno con i test e le patch».

Amazon ha infatti ammesso di aver agito troppo impulsivamente con il lancio e gli aggiornamenti di New World, causando comprensibilmente non poca frustrazione nei confronti dei giocatori.

Tuttavia, sembra che i feedback siano serviti per imparare la lezione, promettendo che miglioreranno ulteriormente non solo l’endgame, ma anche le attività per tutti i giocatori che sono all’inizio o a metà dell’MMO fantasy.

In ogni caso, l’obiettivo del team è quello di garantire «la migliore esperienza» possibile e non più quello di rilasciare nuovi contenuti velocemente: l’augurio è naturalmente che gli sforzi siano sufficienti per riconquistare la fiducia dei fan.

D’altro canto, quello che gli appassionati si augurano è invece che non capitino più scivoloni gravi, come accaduto quando sono stati regalati per sbaglio 300.000 pezzi d’oro.