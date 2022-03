Lost Ark, ridendo e scherzando, ha toccato un record impressionate

L’ultimo MMORPG di Amazon Game Studios, Lost Ark, ha vissuto alti e bassi dal giorno del suo rilascio ufficiale, nonostante il gioco sembra andare incontro a una sorta di rinascita.

Al lancio il gioco è riuscito a conquistare una notevole fetta di giocatori, nonostante le code interminabili dei server e vari altri problemi ne hanno pericolosamente minato le fondamenta.

Del resto, molti giocatori si erano arrabbiati al punto di dare il via a una campagna di review bombing, sebbene la situazione poi è addirittura peggiorata.

Vero anche che questo mese di marzo sarà tempo del più grande aggiornamento di Lost Ark di sempre, un update che andrà di pari passo con un traguardo realmente sorprendente raggiunto dal gioco.

Come riportato anche da DSO Gaming, Amazon Games e Smilegate hanno recentemente annunciato che il free-to-play ha superato i 20 milioni di utenti globali.

Nei primi tre giorni dopo il lancio in Occidente, più di 4,7 milioni di nuovi utenti si sono uniti alla comunità di giocatori, e attualmente più di 10 milioni di giocatori provengono da Nord America, Europa, Sud America e Australia.

Christoph Hartmann, VP di Amazon Games, ha dichiarato:

Nel complesso, l’eccitazione che circonda Lost Ark da tutto il mondo sta rapidamente guadagnando terreno, come evidenziato dal crescente numero di giocatori globali. Insieme a Smilegate, siamo impegnati a sostenere la crescente comunità con una robusta roadmap di aggiornamenti negli anni a venire.

Wongil Chi, CEO di Smilegate RPG, ha aggiunto: «Lost Ark è stato ben accolto dagli esperti in termini di valore di sviluppo e qualità del gioco, e il numero degli utenti è in costante aumento».

Al netto di tutto, Lost Ark continua quindi ad essere una priorità per il team di sviluppo. Il numero più alto di utenti contemporanei è stato di 1,32 milioni, il secondo più alto nella storia di Steam.

