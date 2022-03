Lost Ark gratis anche su PS5 e Xbox? Arriva una risposta

L’ultimo MMO di Amazon Game Studios, Lost Ark, è sicuramente un gioco che ha vissuto alti e bassi notevoli, nonostante la situazione parrebbe risolversi per il meglio.

Al lancio il gioco era riuscito a conquistare una fetta di giocatori davvero notevole, stupendo lo stesso team di sviluppo, sebbene poi i problemi siano arrivati col passare delle settimane.

Vero anche che il nuovo, grande aggiornamento di Lost Ark potrebbe aver rimesso il gioco sulla retta via, sebbene ora le novità non sembrano essere finite.

Quindi, dopo aver dichiarato guerra agli account gratuiti, sembra proprio che gli sviluppatori del gioco abbiano intenzione di portare il loro titolo anche su altre piattaforme.

Il popolare MMO di Smilegate sta facendo grandi numeri su PC, ma potrebbe quindi mai arrivare anche su console, magari PS5 e Xbox Series X|S?

Il boss di Amazon Games, Soomin Park, ha detto in una nuova intervista con VG247 (via GS) che nulla è fuori discussione.

Se i fan si faranno sentire a gran voce circa la volontà di vedere Lost Ark anche su console, allora Amazon Games e Smilegate prenderanno in considerazione il feedback e lo inseriranno nei loro piani.

Detto questo, non ci sono garanzie che l’MMO possa uscire su piattaforma PlayStation e Xbox (senza escludere neppure Nintendo dall’equazione).

Del resto, l’altro grande MMO per PC di Amazon, New World, è uscito esclusivamente su PC senza piani di lancio su console, tanto che al momento non sembrano essercene.

Ricordiamo, per restare in tema, che i bot di Lost Ark hanno provocato lo spam dei venditori d’oro nelle chat pubbliche, dando non pochi problemi.

Se volete saperne di più sull’MMO, nella nostra recensione cvi spieghiamo a chiare lettere tutto sul gioco targato Amazon.

Per concludere, non dimenticate anche di dare un’occhiata alla nostra guida per iniziare a giocare al meglio a Lost Ark.