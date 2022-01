The Last of Us e Arcane si incontrano, grazie… alla chitarra di Ellie

The Last of Us Part II è un gioco ormai entrato nel mito, anche per quanto riguarda un comparto tecnico e narrativo davvero fuori scala, tanto che gli omaggi al capolavoro Naughty Dog si sprecano.

L’avventura di Ellie e Abby ha infatti tante qualità, molte delle quali legate a doppio filo ai personaggi presenti nel gioco e ai loro tratti distintivi.

Tra questi, la bravura di Ellie nel suonare la chitarra, tanto che lo strumento è stato anche messo in vendita nella vita reale, a prezzi non proprio accessibili ai più.

L’idea che la protagonista suoni la chitarra non è infatti solo una sezione di gioco fine a sé stessa, tanto che qualcuno ora si è dilettato nel realizzare una cover realmente sorprendente.

Via YouTube, l’utente noto con il nome di “blegas78 TV” ha pubblicato un video di una sezione in cui Ellie suona la chitarra all’interno del Pinnacle Theatre.

Incredibile ma vero, il giocatore in questione riesce a realizzare una versione davvero notevole di Enemy (Imagine Dragons), ossia il tema musicale di Arcane, la recente serie Netflix dedicata a LoL.

Poco sotto, il video della straordinaria performance:

Parlando sempre di chitarre, di recente abbiamo visto anche l’interprete di Ellie nella serie tv di HBO su The Last of Us, che ha mostrato le sue capacità musicali su Instagram.

Sempre riguardo The Last of Us Part II, avete visto anche che qualcuno ha pensato di accorciare l’intera storia del gioco, riuscendo a renderla comprensibile in appena cinque minuti?

Infine, un altro giocatore ha voluto testimoniare in foto che c’è una location di The Last of Us Part II che esiste anche nella vita reale (ed è splendida).