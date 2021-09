Alan Wake Remastered, prime immagini e preordini al via (a prezzo basso)

Un paio di giorni fa è stato alzato il sipario su Alan Wake Remastered, grazie a una lettera aperta pubblicata dal visionario director del gioco, Sam Lake.

Il titolo, che rappresenta la riedizione dell’originale Alan Wake (vero cult per Xbox 360), tornerà in una nuova edizione con una veste grafica riveduta e corretta.

L’annuncio ha infatti mandato in brodo di giuggiole i fan dello scrittore maledetto, che da anni attendono al varco un ritorno del franchise.

Del resto, di recente un rivenditore si era lasciato sfuggire la remaster del gioco, sebbene ora siano addirittura stati aperti i preordini su Amazon Italia.

A sorpresa, il noto rivenditore ha infatti dato il via ai pre-order del gioco in uscita a fine anno, proposto a un prezzo davvero molto basso.

Alan Wake Remastered, in versione pacchettizzata per console PS5, è infatti offerto a soli 29,99 euro, sebbene il titolo non disponga ancora di una data di uscita più precisa.

Ma non solo: assieme all’apertura dei preordini sono anche apparse le prime immagini ufficiali del gioco, che trovate nella gallery poco sotto (via Amazon UK):

Ricordiamo che il gioco verrà pubblicato in partnership con Epic Games Store (che avrà l’esclusiva PC), ma sarà disponibile anche su console Xbox e PlayStation.

Così facendo, Alan Wake è diventato ufficialmente un titolo multipiattaforma dopo essere stato per anni esclusiva Xbox e PC Windows.

Sam Lake ha rivelato che Alan Wake Remastered «è l’esperienza originale di cui vi siete innamorati tanti anni fa. Non volevamo cambiarla.»

E ancora, «Tutto ciò che si vede, inclusi il modello del personaggio di Alan Wake ed i filmati, sono stati aggiornati e migliorati utilizzando alcune delle tecnologie della nuova generazione.»

Si tratta quindi di un ritorno eccellente: chissà se ciò potrà un gioco capitare anche a un altro grande personaggio Remedy, ossia Max Payne.

Per non parlare dell’annuncio di un vero e proprio Alan Wake 2, di cui purtroppo al momento si sa ancora molto poco.

Ricordiamo infine che Alan era tornato all’interno dei DLC di Control, espandendo in questo modo l’universo condiviso di Remedy.