Alan Wake Remastered, finalmente è stato annunciato da Sam Lake!

Dopo tante voci di corridoio, finalmente è stato annunciato Alan Wake Remastered, direttamente da Sam Lake in una lettera aperta.

Il titolo, che rappresenta la riedizione dell’originale Alan Wake divenuto un vero e proprio cult per Xbox 360, sta per tornare in una edizione definitiva.

Già da qualche anno si inziava a parlare di questa fantomatica edizione, all’inizio ad opera addirittura di Virtuos Games.

Di recente, però, un rivenditore si è lasciato sfuggire di nuovo il nome di Alan Wake Remastered, e di solito quando accade così due indizi fanno una prova.

E infatti, finalmente, è addirittura Sam Lake di Remedy Entertainment (nonché storico volto di Max Payne!) a togliere ogni dubbio sull’esistenza del gioco tramite il suo profilo Twitter:

«Non possiamo ringraziarvi abbastanza per tutto l’amore ed il supporto che avete dimostrato ad Alan Wake in questi 11 anni… ma ci posso provare. Ho scritto una lettera nel nostro adorabile, storico fansite, The Sudden Stop. Benvenuti a Bright Falls, di nuovo, per la prima volta. Questo è per voi.»

Attraverso la citata lettera apprendiamo quelle che saranno le caratteristiche, nonché le prime informazioni, su Alan Wake Remastered.

Il titolo verrà pubblicato ovviamente in partnership con Epic Games Store che avrà l’esclusiva PC, ma sarà disponibile anche su piattaforme Xbox e PlayStation, in questo caso per la prima volta in assoluto.

Dopo undici anni, quindi, Alan Wake diventa ufficialmente un gioco multipiattaforma dopo essere stato da sempre un prodotto esclusivo su piattaforme Xbox e Windows. Uscì su Xbox 360 in origine, e dopo qualche anno su PC Windows.

Ma quello che ci interessa sapere è ovviamente quando uscirà, e soprattutto in cosa consisterà effettivamente il lavoro di restauro dell’originale. Ecco ciò che dice Sam Lake al riguardo:

«Alan Wake Remastered è l’esperienza originale di cui vi siete innamorati tanti anni fa. Non volevamo cambiarla. Ma tutto ciò che si vede, inclusi il modello del personaggio di Alan Wake ed i filmati, sono stati aggiornati e migliorati utilizzando alcune delle tecnologie della nuova generazione. Alan Wake Remastered uscirà questo autunno. Rimanete aggiornati per altre informazioni. Questo è per voi. Spero vi piacerà, che sia di nuovo, come incontrare un vecchio amico, o per la prima volta.»

Alan Wake Remastered rappresenta il ritorno di un videogioco molto amato, sebbene per qualcuno il vero capolavoro insuperabile di Remedy sia Max Payne.

Alan, il personaggio, era tornato in realtà all’interno dei DLC di Control, suscitando un gran clamore per il futuro del franchise e di tutto l’universo condiviso di Remedy.

E chissà che Alan Wake Remastered non faccia da apripista per un seguito, di cui tanto si parla ma di cui per ora si sa poco e niente.