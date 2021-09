Rivenditore si lascia sfuggire Alan Wake Remastered, e sarebbe vicinissimo

Alan Wake è un vero e proprio tormentone in casa Remedy Entertainment. Da quando il gioco ha fatto il suo esordio, nel 2010, sono tantissimi gli appassionati che ne hanno chiesto un sequel – per ora rimasti inascoltati, anche se il tema torna costantemente alla ribalta.

Qualche mese fa, tuttavia, si erano diffusi dei leak che suggerivano un ritorno su Epic Games Store (sensato, visto l’idillio con Remedy) del celebre scrittore tormentato creato da Sam Lake: era infatti spuntata online Alan Wake Remastered, una versione rivisitata del gioco originale.

Nel frattempo, i riferimento all’universo di Alan Wake avevano invaso anche Control attraverso l’espansione AWE, dando definitivamente i natali a un Remedy-verse per gli eroi della software house finlandese.

Oggi, un altro tassello si somma al mare di questi indizi: un rivenditore di Taiwan ha infatti aggiunto al suo catalogo proprio Alan Wake Remastered, che sarebbe vicinissimo. Indicato in arrivo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One, che quindi si affiancherebbero alla precedente edizione vista su Epic Games Store per PC, il gioco sarebbe atteso già per il 5 ottobre prossimo.

La cosa, nemmeno a dirlo, va trattata con le dovute “pinze” del caso, anche se va annotato come pure un secondo rivenditore, sempre a Taiwan, abbia pubblicato un poster promozionale del gioco non ancora annunciato, indicando la medesima data d’uscita.

Alan Wake Remastered sulle pagine di un rivenditore di Taiwan

Mentre è abbastanza evidente che si tratti di una boxart non finale (e viene specificato nel poster), quello che emerge da questa infornata di indiscrezioni è che due indizi potrebbero fare una prova e suggerire che siano concrete le possibilità di vedere Alan Wake Remastered, dopo i leak dei mesi scorsi e quelli arrivati proprio oggi.

Vedremo se queste voci troveranno conferma già la prossima settimana, considerando che ci aspetta un evento dedicato al mondo PlayStation in cui sono stati promessi annunci scoppiettanti – anche se, in quel caso, dovrebbero essere soprattutto first-party.

Nel frattempo, Remedy Entertainment continua a lavorare anche a opere completamente nuove: sempre più voci suggeriscono che il coniglio che sta per essere tirato fuori dal cilindro da Sam Lake potrebbe essere proprio Alan Wake 2, il che si sposerebbe quindi alla riproposizione dell’originale, come prima cosa, per consentire ai giocatori che lo avessero perso di recuperarlo.