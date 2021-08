Max Payne? Capolavoro difficile da superare per Remedy, secondo noto sito

Era lo scorso 23 luglio quando Max Payne ha celebrato i suoi primi vent’anni e Remedy Entertainment, la software house finlandese che lo ha reso realtà, ha festeggiato questo importante traguardo, come vi abbiamo raccontato da queste parti.

Da allora, abbiamo conosciuto una Remedy in costante evoluzione, che ha sperimentato con le meccaniche di gioco, con la narrativa, con le contaminazioni e le rimediazioni tra cinematografia e videogiochi: pensate a Quantum Break, ma pensate anche al recente Control, e pensate all’ambizioso e amato Alan Wake, per cui un po’ tutti sperano in un nuovo appuntamento.

Secondo una speciale classifica stilata dai colleghi del sito specializzato The Gamer, però, al momento nessuno degli sforzi di Sam Lake e compagni riesce ancora a superare Max Payne.

Nel loro podio, anzi, le prime due piazze sono occupate proprio da questa saga, mentre conquista la medaglia di bronzo Alan Wake.

Max Payne uscì nel 2001

«Il primo Max Payne è un gioco che ha cambiato per sempre l’industria dei videogiochi al momento della sua uscita» leggiamo nelle motivazioni della prima posizione, «con meccaniche di gioco innovative e una storia estremamente cupa. È il primo gioco che implementò davvero il bullet time, offrendo al giocatore più tempo di reazione: in seguito ne abbiamo visto delle varianti in F.E.A.R. e nella saga Red Dead».

In sintesi, insomma, «Max Payne ebbe sui videogiochi un impatto che avvertiamo ancora oggi», conclude The Gamer.

Di seguito, la sua classifica completa dei migliori giochi firmati Remedy Entertainment.

I migliori giochi Remedy Entertainment

(Secondo The Gamer)

Max Payne Max Payn 2: The Fall of Max Payne Alan Wake Control Quantum Break Alan Wake’s American Nightmare Death Rally Death Rally Remake Agents of Storm

Chissà se in futuro questa classifica sarà cambiata magari dall’avvento di un nuovo Alan Wake: il suo possibile arrivo è diventato sempre più insistente e anche i richiami di AWE, la più recente espansione dell’ottimo Control (avete visto la recensione dell’edizione PS5?) hanno seminato un bel po’ di speranza nel cuore degli appassionati, che è ora pronta a germogliare.

Per il momento, Sam Lake si diverte a sfoggiare di aver terminato di lavorare alla storia della sua prossima creatura e, mentre Remedy ha un accordo con il gigante Epic Games per supportare le sue idee future, siamo in attesa di scoprire tutto quello che c’è da sapere su ogni prossimo passo del team finlandese.