Alan Wake 2 sarà presto in produzione? Nuovi dettagli da Remedy

Sembra che Alan Wake 2 sarebbe pronto alla fase di produzione vera e propria: un progetto tripla-A a cui Remedy Entertainment sta lavorando insieme ad Epic Games dovrebbe infatti venire prodotto a breve.

Non vi è la certezza che possa trattarsi del sequel di Alan Wake, ma le voci si rincorrono ormai da diverso tempo e sembra probabile che l’indiziato possa essere proprio un secondo capitolo del franchise.

Il noto insider Jeff Grubb aveva infatti rivelato che il titolo a cui Remedy Entertainment stava lavorando in collaborazione con Epic Games sarebbe proprio il secondo Alan Wake.

Un ritorno del franchise sembra inoltre sempre più probabile dopo l’apparizione del personaggio anche in un DLC di Control.

Alan Wake 2 sarà presto in produzione?

Come riportato da Video Games Chronicle, Remedy Entertainment, in una business review per discutere guadagni e piani finanziari per i prossimi mesi, ha discusso proprio di questo progetto, pur non facendo nomi espliciti.

La casa di Alan Wake ha infatti affermato che «il progetto tripla-A realizzato con Epic Games entrerà presto in piena produzione»: sappiamo già che in ogni caso si tratterebbe di un gioco multipiattaforma.

Inoltre, hanno confermato che stanno anche producendo un secondo gioco ambientato nello stesso franchise del titolo tripla-A in questione.

Epic Games Publishing inoltre finanzierà interamente lo sviluppo per poi dividere i guadagni con Remedy Entertainment del 50%.

I fan di Alan Wake possono dunque iniziare a sperare nel ritorno dell’action-adventure tanto apprezzato durante la sua uscita, nonostante manchi ancora un annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori.

In caso di ulteriori sviluppi su questo progetto, naturalmente vi terremo aggiornati, soprattutto qualora dovesse arrivare effettivamente un reveal di qualche tipo.

Il primo capitolo è uno dei giochi che, purtroppo, lascerà il catalogo di Xbox Game Pass fra pochi giorni: se volete recuperarlo senza costi aggiuntivi, avete dunque ancora pochissimo tempo.

Una scelta sicuramente sorprendente, considerando che è stato uno dei titoli utilizzati per esibire l’Auto HDR di Xbox Series X, in grado di migliorare notevolmente le illuminazioni, uno degli aspetti chiave dell’avventura.

Secondo un insider, Remedy Entertainment potrebbe anche avere attualmente in cantiere un’esclusiva PS5, che dovrebbe essere slegata ai franchise di Alan Wake e Control.