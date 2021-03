Alan Wake 2 si farà, parola di Jeff Grubb

Da anni si discute circa la possibilità che Remedy Entertainment possa un giorno sviluppare Alan Wake 2, sequel della singolare avventura dalle tinte horror uscita originariamente diversi anni fa su Xbox 360.

Era il 2019 quando il creative director della compagnia svelò che “avevano creato un concept per il sequel” dell’action adventure con protagonista scrittore maledetto. Ora, dopo anni di silenzio, una voce piuttosto autorevole ha confermato che Alan Wake 2 si farà, ed è solo questione di tempo.

Jeff Grubb di VentureBeat, nel corso di una diretta su Twitch (via GB), ha infatti dichiarato che il sequel è in sviluppo e sarà finanziato da Epic Games. Sembra infatti che ci sia stata una vera “guerra di offerte” con diverse compagnie, sebbene sia Epic ad aver portato a casa l’accordo (per un’uscita su PC e console).

Mesi fa Epic Games annunciò infatti l’apertura di Epic Games Publishing, etichetta che si sarebbe della pubblicazione di titoli firmati da terze parti, tra cui proprio Remedy Entertainment.

Come osserva Grubb, il gioco “dovrebbe essere il seguito che i fan aspettano da anni”, anche se come e quando sarà annunciato, questo è ancora tutto da vedere. Restate sintonizzati per maggiori dettagli sulla cosa, magari già nel corso del 2021.

Sam Lake, l’autore finlandese che ha dato alla luce proprio Alan Wake nonché il più recente Control, ha anticipato di essere al lavoro su due giochi multipiattaforma per console di nuova generazione e PC (pubblicati da Epic Games).

Il primo sarà il più ambizioso di sempre per la compagnia, un gioco Tripla A attualmente in pre-produzione, mentre il secondo è un progetto su scala ridotta, ambientato nello stesso universo di Control.