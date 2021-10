Ai giocatori PC interessano davvero le esclusive PlayStation?

Si tratta di uno dei temi caldi di questi giorni: PlayStation ha aperto sempre di più le porte verso il mondo PC e, come vi abbiamo raccontato in questo speciale, in circa due anni di media (ma possono essere di più) fa sbarcare le produzioni PlayStation Studios anche su Windows.

Si tratta di una strategia che non tutti gli appassionati di console hanno preso bene, perché ritengono che toglierebbe delle motivazioni all’idea del possesso di una macchina specifica per giocare determinati giochi. Dal canto suo, Sony aveva spiegato di voler proseguire su questa strada: è per questo che abbiamo visto su PC Horizon: Zero Dawn, Days Gone e Death Stranding, a cui faranno seguito a breve Uncharted e God of War.

Ma qual è la risposta dei giocatori PC? Nonostante questi giochi arrivino su computer diversi anni dopo il loro esordio originale – e sappiamo che gli anni rappresentano ere geologiche, nel mondo dei videogiochi – si registra un alto interesse o le vendite sono mere briciole di cui accontentarsi?

Facciamo spazio anche su PC: Kratos sta arrivando

Sappiamo che da quando God of War è stato inserito su Steam, ha scalato rapidamente le classifiche con i suoi pre-ordini, venendo proposto a un costo di listino di 49,99€.

Per sbirciare l’andamento delle precedenti produzioni, possiamo dare uno sguardo – anche se approssimativo – ai tracciamenti del sito Steam Spy, che raccoglie le statistiche del catalogo digitale di Valve. Secondo quest’ultimo, sia Horizon: Zero Dawn che Death Stranding che Days Gone contano tra 1 milioni e 2 milioni di giocatori su Steam ciascuno.

Tenendo conto di questa stima, significa che ciascuno dei giochi ha avuto fino a un massimo di 2 milioni di copie vendute sul catalogo PC, che sono andate a sommarsi all’andamento già registrato su console. Vale anche la pena considerare, però, che questi giochi sono disponibili anche su altri cataloghi, come ad esempio Epic Games Store – e in questo caso non sappiamo a quanto ammontino le vendite.

Death Stranding è arrivato su PC nel 2020

L’esperimento tentato da PlayStation, insomma, ha riscosso successo tra i giocatori PC, che nonostante l’arrivo posticipato rispetto alla controparte PlayStation 4 hanno molto apprezzato l’arrivo di questi giochi, premiandoli con l’acquisto.

Vedendo il lancio delle prenotazioni e la risposta dei giocatori è molto plausibile che God of War segua lo stesso cammino: attendiamo al varco anche il cofanetto dedicato a Uncharted, prima di scoprire quali saranno le ulteriori produzioni di casa Sony a sbarcare anche su PC. I giocatori stanno chiedendo a gran voce anche l’arrivo di Bloodborne, uscito ormai nel 2015, ma per il momento tutto tace su questo fronte.

I giocatori di Bloodborne, però, sono proverbialmente abituati alle sfide complicate, quindi chissà che non riescano a vincere anche questa.