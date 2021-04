Action Figure e Funko Pop! di Cyberpunk 2077 con sconti sino al 33% su Just Geek!

Il portale Just Geek ha lanciato una promozione imperdibile su action figure e Funko Pop! dedicati a Cyberpunk 2077 con sconti sino al 33%! Si tratta dell’occasione ideale per regalare (o regalarsi) tantissimi prodotti di merchandise inerenti ad uno dei prodotti più discussi degli ultimi mesi.

Tra i vari articoli presenti nel catalogo, vi segnaliamo in particolare la statuetta alta 30cm che riproduce le fattezze di Johnny Silverhand, personaggio interpretato da Keanu Reeves, mentre si appresta ad esibirsi sul palco suonando con fervore una chitarra. L’action figure include una base per posizionarla in bella vostra sul vostro scaffale o scrivania e viene commercializzata all’interno di una confezione trasparente con la parte anteriore trasparente, in modo da poterla posizionare nella vostra abitazione e proteggerla da polvere ed eventuali urti. L’articolo viene proposto a soli 23,07€, rispetto ai 33,33€ usuali di listino.

Passando al protagonista del gioco, V, è presente, a prezzo scontato pari a 13,84€, a confronto dei 20,82€ di listino, la statuetta alta 18cm che replica le fattezze della versione maschile del personaggio. Il prodotto offre arti manipolabili ed include, oltre alla base, anche una katana, la pistola Militech Saratoga ed il mitragliatore Kan Tao-Dian. Se, invece, siete dei grandi collezioni di Funko Pop!, non possiamo non segnalarvi la statuetta dedicata a Johnny Silverhand che impugna una pistola, proposta a soli 9,22€.

Insomma, avrete capito che Just Geek propone davvero tantissimi articoli che potranno fare la gioia di tutti i geek in circolazione, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

