Imperdibili offerte sui set Lego su Just Geek!

Il portale Just Geek ha lanciato una promozione imperdibile su tantissimi set LEGO con sconti che arrivano sino al 19% . Si tratta dell’occasione ideale per regalare (o regalarsi) tantissimi prodotti di merchandise dedicati a serie TV, film, videogiochi e, più in generale, al mondo geek.

Tra i tantissimi articoli presenti nel catalogo, vi segnaliamo in particolare l’elmetto di Iron Man, proposto a 46,28€, rispetto ai 57,28€ solitamente richiesti di listino. Questo set costruibile da esposizione, fornito con una solida base con targhetta e che riproduce i tratti e dettagli dell’iconico elmo di Iron Man con i mattoncini LEGO, attirerà l’attenzione di chiunque lo veda in qualsiasi ambiente. Il kit di costruzione è composto da 480 pezzi ed il risultato finale sarà un oggetto che misurerà 19cm di altezza, 10cm di larghezza e 12cm di profondità, quindi potrà essere posizionato davvero ovunque vogliate.

Gli amanti di Guerre Stellari, invece, saranno attirati da set LEGO Star Wars D-O, che potete portarvi a casa a soli 55,54€, rispetto ai 67,70€ usuali, che presenta antenne orientabili con la testa in grado di inclinarsi e ruotare di 360° e viene distribuito con un espositore, oltre a un cartello informativo e una minifigure D-O.

Insomma, avrete capito che Just Geek propone davvero tantissimi articoli che potranno fare la gioia di tutti i geek in circolazione, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

