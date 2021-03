Gadget, action figure e TUBBZ negli sconti fino al 40% di Just Geek!

Il portale Just Geek ha lanciato una promozione imperdibile su gadget, action figure e statuette TUBBZ con sconti che possono arrivare sino al 40%. Si tratta dell’occasione ideale per regalare (o regalarsi) tantissimi prodotti di merchandise dedicati a serie TV, film, videogiochi e, più in generale, al mondo geek.

Tra i tantissimi articoli presenti nel catalogo, vi segnaliamo in particolare la bellissima agenda ufficiale The Legend Of Zelda Triforce A6 Nintendo, lo strumento perfetto per annotare i vostri appunti relativi ad una delle saghe più amate dai videogiocatori. Continuando con i prodotti con licenza ufficiale Nintendo, trovate l’action figure di Fire Luigi in un set che comprende anche il Fire Flower.

Passando all’ambito cinematografico, gli appassionati degli storici acchiappafantasmi non potranno non essere attirati dal set ufficiale Playmobil Ghostbusters, con i quattro membri del gruppo (Stands, Zeddemore, Spengler e Venkman) alle prese con pericolose creature spettrali, o la lampada ufficiale 3D Ghostbusters, niente di meglio illuminare la vostra camera, che può esser posizionata sulla vostra scrivania o scaffale. Utile ed interessante è anche l’Xbox locker ufficiale, in grado di supportare e contenere accessori per la vostra Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, come controller, cuffie, videogiochi ed altro ancora.

Insomma, avrete capito che Just Geek propone davvero tantissimi articoli che potranno fare la gioia di tutti i geek in circolazione, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti