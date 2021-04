Scopri la nuova linea di abbigliamento ufficiale Playstation su Just Geek

Il portale Just Geek ha lanciato si prepara al lancio di una nuova linea di abbigliamento Playstation con licenza ufficiale, consistente in diversi prodotti che sicuramente faranno la felicità di tutti gli appassionati del noto marchio. Si tratta dell’occasione ideale per regalare (o regalarsi) diversi articoli di merchandise inerenti ad una delle console più popolari.

Tra i tantissimi articoli presenti nel catalogo, vi segnaliamo l’ottima felpa con cappuccio con logo e simboli relativi al controller Playstation in bianco e nero, che potete acquistare sborsando 41,66€. Il prodotto è stato realizzato al 100% con cotone di qualità ed è disponibile nelle taglie dalla S alla 2XL. Restando nell’ambito delle felpe con cappuccio, ma desiderato qualcosa di più “high tech”, è presente la giacca “Black & White Tech Hoodie”, proposta a 46,86€, realizzata al 100% in poliestere di alta qualità ed è anch’essa disponibile nelle taglie dalla S alla 2XL.

Continuiamo con la T-Shirt “Color Stripe Logo”, che, come dice il nome stesso, presenta il logo Playstation accompagnato da una striscia colorata e anch’essa realizzata al 100% con cotone premium. Gli appassionati di eSport, invece, non potranno di certo lasciarsi scappare la T-Shirt ufficiale dedicata alla nazionale italiana, realizzata dal 100% in poliestere in grado di asciugarsi rapidamente e anch’essa disponibile nelle taglie da S a 2XL.

Insomma, avrete capito che Just Geek propone davvero tantissimi articoli che potranno fare la gioia di tutti i geek in circolazione, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

