Acquista 2 TUBBZ per soli 20€ su Just Geek!

Il portale Just Geek ha lanciato una promozione imperdibile sulle statuette TUBBZ permettendovi di acquistare due prodotti per soli 20 euro! Si tratta dell’occasione ideale per regalare (o regalarsi) varie simpatiche anatre che ritraggono vari personaggi tratti dal mondo dei cinema, fumetti e videogiochi, tra cui “il signore degli anelli“, “Batman“, “Spyro“, “Doom“, “Resident Evil“, “Metal Gear Solid” e tanti altri ancora, ad un prezzo imperdibile.

Tra i tantissimi articoli presenti nel catalogo, vi segnaliamo alcune statuette dedicare al noto franchise di Resident Evil, come quella di Nemesis. Ada Wong e Jill Valentine. Se invece siete legati ad una delle saghe stealth più popolari di tutti i tempi, stiamo parlando dell’immortale Metal Gear Solid realizzata dal maestro Hideo Kojima, non potete di certo lasciarvi sfuggire il Tubbz di Solid Snake, mentre il Doom Slayer ripropone le fattezze del noto distruttore di demoni.

Passando al variopinto mondo del cinema e dei fumetti, non potete di certo non lasciarvi sopraffare dalla voglia di portarvi a casa i Tubbz di Batman, che in questo caso ripropone lo stile classico della serie TV, e Marty McFly, da Ritorno al Futuro, completo della sua videocamera mentre riprende l’esperimento del viaggio nel tempo di Doc.

Insomma, avrete capito che Just Geek propone davvero tantissimi articoli che potranno fare la gioia di tutti i geek in circolazione, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti