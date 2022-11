Abandoned “ritorna” dopo mesi di silenzio: Blue Box risponde a Kojima

Sparito improvvisamente dai radar di fan e addetti ai lavori, dopo numerosi mesi dall’ultimo aggiornamento ufficiale e numerose controversie, Blue Box Game Studios è tornata improvvisamente a parlare di Abandoned, la misteriosa esclusiva per PS5.

Il gioco venne spesso associato per le sue modalità di presentazione a Hideo Kojima e per lunghissimo tempo i fan sono stati convinti che si trattasse di un progetto segreto del papà di Death Stranding (trovate la Director’s Cut in offerta su Amazon), anche per via delle modalità con cui il team di sviluppo ha voluto annunciare il tutto.

Il coinvolgimento di Kojima è stato smentito più volte dal team di sviluppo, anche se il director non aveva mai commentato ufficialmente tali indiscrezioni fino a poche ore fa, quando il papà di Metal Gear Solid ha ammesso di essere stanco di sentirne parlare e che lui non c’entra assolutamente nulla con Abandoned.

E, curiosamente, sono state proprio queste ultime dichiarazioni che hanno spinto Blue Box a tornare a condividere nuovi brevi aggiornamenti sui loro canali ufficiali, in risposta proprio alle affermazioni del celebre director.

Il team di sviluppo ha infatti voluto esprimere i propri ringraziamenti al papà di Death Stranding per aver voluto chiarire la questione una volta per tutte, augurandosi che adesso si possa definitivamente voltare pagina su questa controversa vicenda:

«Vogliamo ringraziare Hideo Kojima per aver risposto direttamente alle cospirazioni. Era un peso e non è stato bello per gli sviluppatori e per i fan. Speriamo che tutti chiudano per sempre questa storia. Stiamo lavorando duramente su Abandoned e ringraziamo tutti voi per la pazienza!»

We want to thank @Kojima_Hideo for addressing the conspiracies openly. It has been a burden and not cool for both fans and developers. We hope everyone can close this for good. We are working hard on Abandoned and we would like to thank you all for your patience! https://t.co/RX88KyQyUV — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) November 4, 2022

Insomma, per il momento ancora nessuna novità su Abandoned se non che il team sia ancora «al lavoro», oltre ad esprimere soddisfazione per aver potuto chiarire una volta e per tutte questa cospirazione che, bisogna dirlo, Blue Box aveva spesso alimentato con indizi decisamente controversi.

Gli sviluppatori hanno voluto approfittare di questa occasione per chiedere alla propria community di smetterla di mandare messaggi a Hideo Kojima riguardanti questo misterioso titolo, sottolineando che «non è accettabile e non è divertente».

Chiarita una volta per tutte questa vicenda, non ci resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali su un titolo invaso più dalle polemiche che da reali aggiornamenti: anche l’ultimo update sembrerebbe comunque aver confermato che il gioco non è stato cancellato, come invece sospettavano molti fan.