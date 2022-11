Che fine ha fatto Abandoned? Parla… Hideo Kojima

Assenti ormai dalle scene da diversi mesi, Blue Box Game Studios non ha mai svelato veramente il progetto Abandoned, il misterioso titolo horror divenuto col tempo un meme.

Dopo l’annuncio in molti erano certi che dietro al progetto di nascondesse in realtà Hideo Kojima, autore di Death Stranding (che trovate su Amazon), sebbene col passare dei mesi la situazione ha iniziato a essere poco chiara.

Il reveal della Realtime Experience, inizialmente bucato e generando non poche polemiche, ha infatti messo sul piatto solo un breve teaser e poco più, con grande disappunto dei fan.

Una clip di qualche secondo e la promessa di “altro” in arrivo ha infatti lasciato con un pugno di mosche sia il pubblico che gli addetti ai lavori, sebbene ora è lo stesso Kojima – che nulla ha a che fare col progetto – a parlarne.

Come riportato da The Gamer, Hideo Kojima ha finalmente risposto alle voci sul suo coinvolgimento in Abandoned di Blue Box Studios, confermandole come false e suggerendo al team di “sbrigarsi” a rilasciarlo.

Le voci e le teorie dei fan hanno suggerito che Kojima si nascondeva dietro al progetto, imitando in qualche modo il famigerato reveal di Metal Gear Solid V, durante il quale finse di essere qualcun altro per rendere l’annuncio del gioco una sorpresa.

Le teorie dei fan suggerivano che Abandoned fosse in realtà un capitolo di Silent Hill e che Hasan Kahraman di Blue Box Studios fosse in realtà Kojima stesso.

Ora il buon Hideo ha finalmente risposto a queste voci nell’ultimo episodio del suo podcast, Brain Structure: «Beh, questo gioco non l’ho capito subito. Gli utenti continuavano a mandarmi immagini di questo Hasan. Continuano a mandarmi collage e immagini deep-fake, tipo 20 al giorno. È davvero una seccatura. È una cosa che va avanti da quasi due anni».

Il director ha continuato: «Non ho mai parlato con Hasan. Il gioco deve ancora uscire, giusto? Non credo che possa fare o dire molto a questo punto, ma se rilascia il gioco la gente potrebbe capire. Quindi, forse dovrebbe sbrigarsi a rilasciarlo. Dopo di che la situazione si placherà. Non sono coinvolto in alcun modo».

Insomma, caso chiuso: aspettiamo quindi di saperne di più, visto che al momento Abandoned pare non essere stato ufficialmente cancellato.