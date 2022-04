Abandoned è reale? Blue Box fa chiarezza: “Non l’abbiamo cancellato”

Il misterioso e controverso Abandoned è tornato a far parlare di sé nelle scorse ore a causa di una decisione molto discutibile da parte degli sviluppatori, che ha alimentato il mistero sull’effettiva esistenza del titolo.

Il survival horror in uscita su PS5, che inizialmente si pensava essere un Silent Hill «segreto» sviluppato da Hideo Kojima, aveva inizialmente entusiasmato la community che, con il proseguire del tempo, ha iniziato ad avere sempre più sospetti sulla veridicità di questa operazione.

I dubbi sono aumentati ancora di più dopo aver scoperto che Blue Box ha cancellato numerosi tweet in cui prometteva feature per il Prologo giocabile, che sarebbe dovuto arrivare entro la fine di marzo.

Considerando che proprio oggi è il primo giorno del mese di aprile, si può ufficialmente dire che la promessa di Blue Box non è stata mantenuta: il silenzio del team andato avanti da diversi mesi ha conseguentemente frustrato la community, alla ricerca di risposte concrete.

Dopo che il fondatore Hasan Kahraman aveva già anticipato che per il team sarebbe stato necessario prendersi più tempo per lo sviluppo, adesso anche Blue Box stessa ha deciso di rilasciare un comunicato sulla vicenda.

Hanno scelto ancora una volta il proprio profilo Twitter per dare l’annuncio del rinvio del prologo, dove ci tengono a specificare che Abandoned in realtà esisterebbe davvero:

«Recentemente siamo stati bombardati da richieste e domande riguardanti lo stato di sviluppo di Abandoned. Per quanto riguarda gli ultimi rumor su una cancellazione di Abandoned, la nostra risposta è che questi rumor sono falsi. Stiamo lavorando al reveal tramite l’app Realtime Experience e sui canali online con il Prologo del gioco. Questi erano stati inizialmente previsti per il Q1 2022 ma sfortunatamente non siamo ancora pronti, dato che abbiamo sottovalutato la nostra roadmap di sviluppo. Pertanto, abbiamo rinviato il reveal e il lancio di Abandoned: Prologue. Lanceremo Abandoned: Prologue quando sarà ben fatto, stabile e pronto. Siamo consapevoli della vostra frustrazione e vogliamo scusarci sinceramente e profondamente per questo».

Our response to the Cancellation rumours: pic.twitter.com/EuiY8Squ52 — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) March 31, 2022

La risposta del team non sembra però aver soddisfatto la community: molti fan hanno risposto di essere ormai convinti che Abandoned in realtà non esista affatto e che ormai Blue Box avrebbe perso ogni credibilità.

Una reazione sicuramente non aiutata dall’aver omesso dal comunicato ogni dettaglio riguardante la cancellazione dei post citata in precedenza, che ha inevitabilmente messo in allarme più di un giocatore.

Non resta che attendere e scoprire come si evolverà la situazione, nella speranza che effettivamente una versione giocabile di Abandoned venga lanciata.

Si può dire che il 2022 non è stato attualmente un anno affatto positivo per il team: Blue Box aveva infatti «annunciato» l’apertura dei pre-order, ma era solo una truffa.