Abandoned, quanto manca per il reveal? La promessa di Blue Box

Proprio quando sembrava essere arrivato il giorno decisivo per il reveal del misterioso Abandoned, alla fine gli sviluppatori hanno rivelato di essere stati costretti all’ennesimo rinvio dell’ultimo minuto.

Il titolo di Blue Box, che ha fin da subito attirato l’attenzione degli utenti, convinti in buona parte che dietro la produzione ci sia in realtà un gioco segreto di Hideo Kojima, storico creatore di Metal Gear Solid, era stato dunque rinviato a data da destinarsi.

Gli autori avevano infatti sottolineato come non volessero indicare una data precisa per il rinvio, sottolineando che la patch sarebbe stata disponibile non appena pronta.

Una situazione che ha infastidito non poco i fan, soprattutto dopo aver scoperto che Abandoned ha un «predecessore».

Blue Box ha comunque cercato di mantenere la calma e tranquillizzare i propri follower, promettendo che stanno davvero sviluppando il gioco e provando a spiegare più nel dettaglio che cosa è successo in occasione dell’ultimo rinvio.

Stando alle loro parole, sarebbe emerso un glitch grafico che avrebbe costretto il team a lavorare attivamente per sistemare gli ulteriori problemi causati, ma non mancherebbe molto al rilascio della Realtime Experience:

We would like to thank you again for the patience and apologize for the inconvenience.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 12, 2021