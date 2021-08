Abandoned, ma quando verrà svelato? Ci sono brutte notizie

La tanto attesa app PS5 di Abandoned, che avrebbe dovuto svelare una volta e per tutte il misterioso gioco di Blue Box Game Studios, all’ultimo momento ha subito un nuovo rinvio.

Il titolo ha attirato fin da subito l’attenzione degli utenti, che hanno sospettato in massa che potesse trattarsi di un progetto segreto di Hideo Kojima, possibilmente legato ad un nuovo capitolo di Silent Hill, ipotesi più volte smentita.

Tuttavia, la Realtime Experience alla fine era stata rinviata al 12 agosto per dei non meglio precisati «problemi tecnici», una notizia che ha deluso profondamente i fan di tutto il mondo.

Nella giornata di ieri erano però arrivate ulteriori brutte notizie: gli sviluppatori avevano confermato che il rinvio sta richiedendo più tempo di quanto si aspettassero.

Di fatto, Blue Box aveva dunque confermato che alla fine Abandoned Realtime Experience non sarebbe stato disponibile nella giornata di oggi, lasciando però il dubbio su quando questi bizzarri problemi sarebbero stati risolti.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, gli sviluppatori hanno nuovamente aggiornato i propri fan sulla situazione, ammettendo però di non essere in grado di dare una data precisa:

Il team ha poi ringraziato gli utenti per la pazienza, scusandosi per tutti gli inconvenienti causati da questa nuova problematica, l’ultima di molte da quando è stato promesso il reveal del titolo.

We won't be delaying the patch to a specific date, but release it as soon as we have resolved it. On behalf of the BBGS Team and everyone involved with Abandoned, we thank you for the patience and apologize deeply for the inconvenience.

