Abandoned: aggiornamento dopo il rinvio, e non sono buone notizie

Blue Box Game Studios ha fornito un aggiornamento a proposito del lancio della patch per l’app Realtime Experience che accompagnerà l’uscita dei trailer di Abandoned.

Il gioco, un indie per PlayStation 5, si è fatto un nome per essere stato accostato a Silent Hill e titoli di Hideo Kojima come Metal Gear Solid.

Dopo diversi slittamenti, ieri 10 agosto alle ore 21:00 gli appassionati avevano gli occhi puntati sui social e sull’applicazione.

Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno (o forse no) era arrivato un ulteriore rinvio, per il quale era stato menzionato un problema di natura tecnica.

Mentre Hasan Kahraman, director che secondo alcune complicate teorie sarebbe in realtà il creatore di Death Stranding o un suo alter ego, tace sui social, dal profilo Twitter di Blue Box arriva un aggiornamento.

La software house indipendente ha fatto sapere ai suoi fan e follower che il rinvio annunciato ieri sarà più lungo del previsto.

Il team sperava di risolvere la situazione in fretta, evidentemente, ma questo problema tecnico che sta impedendo la pubblicazione dell’update per l’app Realtime Experience è a quanto pare piuttosto serio.

«Il rinvio sta richiedendo più tempo di quanto ci aspettassimo», spiegano dai canali social ufficiali dello studio.

«Ci stiamo lavorando a pieno regime. Vi ringraziamento per la pazienza e ci scusiamo», chiude il breve messaggio della casa di Abandoned.

The delay is taking longer than expected. We are fully working on this. We thank you for the patience and we apologize for this. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 11, 2021

Non sono state fornite tempistiche per l’aggiornamento dell’app e dunque per il primo trailer, che avrebbe dovuto far seguito al teaser catturato su PS5 fatto circolare nelle scorse ore.

A questo punto, i fan non possono far altro che aspettare e sperare che il gioco – che sia collegato o meno a Hideo Kojima – sia all’altezza dell’hype generato finora.

Pur prendendo le distanze in più occasioni, Blue Box ha giocato molto sull’accostamento a Kojima, addirittura rimandando a Metal Gear Solid V con la pubblicazione di un’immagine teaser difficilmente equivocabile.

Del resto, Kojima sta davvero lavorando ad un suo trailer ma, come abbiamo riportato, Abandoned non sembra essere coinvolto.