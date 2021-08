Abandoned, il problema è stato risolto (e manca poco)

Da giorni i giocatori di tutto il mondo aspettano aggiornamenti da parte di Blue Box Game Studios per quanto riguarda Abandoned, il misterioso titolo horror per PS5.

Tra un rumor e l’altro, incluso quello che voleve che il gioco fosse in realtà un progetto top-secret di Hideo Kojima, autore di Death Stranding, del titolo non v’è traccia.

Il tanto atteso reveal della cosiddetta Realtime Experience è stato ampiamente bucato, generando non pochi malumori.

A ciò si unisce il fatto che gli ultimi messaggi su Twitter lasciavano intendere che il problema era lungi dall’essere risolto, sebbene a quanto pare qualcosa sembra essersi ora mosso nella giusta direzione.

Ora, come segnalato su Reddit, il sito ufficiale di Blue Box è stato aggiornato con un banner di colore verde, nel quale viene segnalato che il problema che ha impedito il rilascio del trailer sarebbe stato risolto.

Alcuni non meglio precisati “problemi tecnici” avevano infatti costretto gli sviluppatori al rinvio della cosiddetta Realtime Experience.

«Il problema è stato risolto», si legge. «La patch sarà disponibile tra poche ore», conclude il messaggio sul sito dello sviluppatore.

Al momento in cui scriviamo non vi è ancora una nuova data per il reveal di Abandoned, anche se a questo punto non sapremo davvero fare previsioni.

Sembra difficile, per non dire impossibile, che Blue Box scelga il weekend per mostrare al mondo il loro titolo horror, anche se in questi casi le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Più probabile quindi che Hasan e il suo team possa slittare tutto alla prossima settimana, magari confermando data e ora via Twitter.

Al momento, Blue Box non sembra ancora aver fornito una nuova data per il grande annuncio che avverrà via app su PS5, ragion per cui non ci resta che attendere con molta pazienza.

Vi ricordiamo anche che di recente alcuni utenti hanno scavato nel passato di Blue Box, scoprendo anni di progetti incompleti, in particolare uno.

Ma non solo: un altro gioco ispirato ai classici survival horror con inquadratura fissa starebbe per arrivare anche su PS5, anticipato da una gustosa demo.