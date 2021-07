PS5, in arrivo un nuovo survival horror classico con inquadrature fisse

Un nuovo survival horror classico con inquadrature fisse, in uscita su PS5, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch, oltre che su PS4 e Xbox One, ha ufficialmente svelato i suoi primi 20 minuti di gioco, grazie ad un nuovo video gameplay.

Stiamo parlando di Tormented Souls, un titolo ispirato ai classici giochi horror di una volta come l’originale capitolo di Resident Evil, Silent Hill e Alone in the Dark.

Si tratta dunque di un nuovo appartenente al genere in arrivo su PS5, anche se a differenza di Outbreak Endless Nightmares l’idea di base è proprio quella di riproporre un gioco classico.

Nonostante sia ispirato anche ai capitoli di Silent Hill, il titolo si propone anche in maniera diversa da quanto fatto da Abandoned, il misterioso gioco che scopriremo nel dettaglio solo grazie a una particolare app.

IGN.com ha pubblicato sul proprio canale YouTube i primi minuti di gameplay di questa particolare avventura, nata con l’idea di proporre un vero e proprio ritorno ai classici horror che hanno fatto la storia del genere.

L’intento degli sviluppatori è infatti quella di proporre un’esperienza tipica di quegli anni, a partire dal gameplay che avrà le già citate inquadrature fisse e dei controlli «tank», tipici dei prodotti del genere usciti in quel periodo.

Tormented Souls ci metterà nei panni di Caroline Walker, che mentre sta indagando sulla scomparsa di due gemelle si ritroverà completamente nuda all’interno di una vasca da bagno e attaccata a dell’attrezzatura medica decrepita.

La nostra eroina dovrà dunque lottare per la sopravvivenza, cercando di svelare il mistero esplorando la villa abbandonata.

Forze oscure cercheranno di impedire a Caroline di arrivare alla verità: sarà dunque necessario utilizzare ogni strumento a nostra disposizione e aguzzare l’ingegno per poter sopravvivere su questa avventura next-gen.

Potrete provare anche voi stessi i primi momenti del gameplay di Tormented Souls grazie alla demo disponibile su Steam, scaricabile sulla pagina ufficiale del titolo.

Non è invece disponibile una data di lancio confermata, anche se il rilascio del titolo è attualmente ancora previsto entro la fine dell’anno.

Sicuramente si tratta di un anno estremamente positivo per gli amanti dei classici del genere, dopo l’annunciato ritorno di un altro storico survival horror.

Anche il papà di Silent Hill sta lavorando ad un suo nuovo gioco, che secondo il fondatore dello studio sarà «terribile», in senso buono naturalmente.

Un nuovo capitolo vero e proprio della saga sarebbe invece in lavorazione presso Bloober Team, insieme ad altri tre nuovi horror.