Abandoned, il preload dell’app ha una data (e un nuovo peso)

Il caso Abandoned è uno dei più appassionanti dell’anno, tra smentite, aspettative dei fan ed episodi di “investigazione” incentrati sulla scoperta di presunti dettagli nascosti.

Sono in molti a sperare (o credere) che il titolo sia in realtà il nuovo gioco di Hideo Kojima, il papà di Metal Gear Solid attualmente al lavoro su Death Stranding Director’s Cut.

Il reveal del gioco è stato rimandato più volte, di cui l’ultima in ordine di tempo è databile a due settimane fa, quando la community era praticamente pronta a scoprire la verità.

Le smentite sul coinvolgimento del game designer nipponico sono arrivate più volte, ma a ognuna di esse ha sempre corrisposto un’ondata di dubbi che hanno portato i fan a pensare all’ennesimo depistaggio.

Adesso giunge una nuova notizia che sembra “confermare” la data in cui sarà finalmente possibile effettuare il preload del trailer che avrà l’arduo compito di svelare il prodotto.

La notizia arriva dal profilo Twitter PlayStation Game Size, che ha riportato non solo una possibile data, ma anche il peso del “Realtime Trailer” del gioco.

Lo spazio necessario per effettuare l’operazione (a partire dal 29 luglio) sarà di 1.280 GB e il giorno in cui potremo finalmente scoprire la verità (o parte di essa) sul prodotto dovrebbe essere il 5 agosto.

Sembra che in confronto all’ultima volta, il peso dell’applicazione sia calato di circa 700 MB, anche se non è dato conoscerne il motivo.

Gli utenti hanno reagito con entusiasmo alla comunicazione della pagina Twitter, già responsabile di aver fornito informazioni altrettanto interessanti in passato, e sperano che questa possa essere la volta buona.

In ogni caso, è bene tenere a freno gli entusiasmi e basse le aspettative. Non è infatti da escludere che possa “semplicemente” trattarsi di un titolo di Blue Box Studios, che potrebbe non essere Silent Hill e non vedere in alcun modo il coinvolgimento del creatore di Death Stranding.

Le voci che hanno girato intorno ad Abandoned sono state innumerevoli, e secondo una di queste il gioco sarebbe il remake di uno specifico capitolo dell’IP di Konami.

La stessa azienda giapponese aveva gettato benzina sul fuoco un paio di settimane fa, ammiccando agli utenti ed elargendo qualche inaspettato indizio liberamente interpretabile.

Infine, sembra che il misterioso gioco potrebbe arrivare anche su PC, stando a quanto affermato dagli sviluppatori in un tweet.