Abandoned, reveal del gioco (che i fan pensano sia di Kojima) rinviato

Il reveal di Abandoned, che era stato programmato genericamente per la giornata di oggi, è stato nuovamente rinviato.

Il gioco, che i fan attribuiscono a Hideo Kojima (creatore di Death Stranding), dovrà aspettare ancora un bel po’.

Gli appassionati sono convinti che il titolo, presentato da Blue Box Game Studios in tempi non sospetti con un post su PlayStation Blog, sia in realtà un nuovo Silent Hill.

E, sempre per i cultori del game director e designer giapponese, ci sarebbe proprio lui dietro questo elaborato progetto.

An update from Hasan: pic.twitter.com/vpFN81YDXL — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 25, 2021

La notizia del rinvio è arrivata sui social di Blue Box Game Studios, in un video firmato dal director Hasan Kahraman.

Si tratta soltanto dell’ennesimo rinvio della presentazione, inizialmente calendarizzata per il 22 giugno, poi per il 25, e infine adesso addirittura al mese di agosto.

Abandoned è atteso per PS5, dov’è promesso un profondo supporto al controller DualSense e alle altre funzionalità next-gen.

«Le ultime settimane sono state molto stressanti per noi, il team è molto stanco», ha ammesso Kahraman nel video.

«Speravamo di lanciare l’app oggi e sappiamo che ci sono tanti tra voi che non vedevano l’ora. Grazie mille per questo, lo apprezzo molto. Ad ogni modo, ho deciso di rinviare l’app ad agosto, che è quando sarà pubblicato il primo trailer. Vogliamo solo darvi una prima impressione solida del gioco, in questo momento l’app non è ancora a quel livello. Prima di tutto vogliamo rispettare le nostre stesse aspettative».

Il director si è scusato e ha chiesto la comprensione dei fan, che di certo non avranno preso bene questo ulteriore slittamento.

In questo momento, il team di sviluppo si sta avvalendo della collaborazione di un grande studio di supporto, che ha lavorato anche ad esclusive PlayStation.

Per cui è probabile che per agosto, mese in cui si terrà la Gamescom Opening Night Live di Geoff Keighley, ci siano miglioramenti sensibile nella qualità del gioco.

Kojima, cui viene attribuito questo progetto per qualche ragione, è intanto impegnato sull’imminente Death Stranding Director’s Cut, in programma per PS5.