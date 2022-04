A volte Elden Ring può essere un gioco davvero frustrante

Elden Ring è senza dubbio uno dei videogiochi più impegnativi e longevi tra quelli usciti negli ultimi anni, sebbene a volte il gioco può risultare frustrante oltre ogni immaginazione.

Il capolavoro di FromSoftware (di cui potete acquistare la Launch Edition in offerta su Amazon) ha infatti dalla sua tutta la difficoltà tipica dei soulslike.

E se uno speedrunner è riuscito a completarlo nel tempo di una pausa caffè, qualcun altro è invece incappato in una situazione da strapparsi le vesti (per poi distruggere il pad su un muro).

Sappiamo già che la fretta può essere un nemico piuttosto letale per ogni Senzaluce, ma a quanto pare a volte anche la sfortuna ci mette lo zampino.

Via Reddit, un giocatore ha infatti portato la sua video testimonianza di un decesso così frustrante da innervosire anche gli stessi spettatori.

Nella clip vediamo infatti il povero ‘mutcholoko32’ dirigersi verso le sue Rune respawnate sul terreno: si tratta di un bottino particolarmente ricco, ben 167mila pezzi runici.

Purtroppo, però, il giocatore viene attaccato da una bestia volante proprio nel momento in cui tentava di riuscire a recuperare il tanto bramato bottino.

Come se non bastasse, vediamo il Senzaluce fondersi con il terreno – per via di un letale bug – cosa questa che gli impedisce di risalire il costone e raggiungere così la salvezza.

Oltre al danno, quindi, la beffa: non solo l’imboscata del nemico lo aveva quasi messo KO, ma a rovinare la festa ci ha pensato anche un glitch a cui il giocatore ha potuto fare davvero ben poco.

Parlando di situazioni più calme, Elden Ring ha conquistato il cuore di milioni di videogiocatori, tanto che alcuni lo hanno immaginato anche in una bellissima versione 2D.

Ma non solo: sapete che Radahn, uno dei boss più ostici dell’avventura sviluppata da From, può essere battuto in pochi istanti grazie a un trucco?

Infine, se siete a caccia di guide e consigli, giorni fa abbiamo pubblicato per voi tutto quello che c’è da sapere sul soulslike fantasy di Bandai Namco.