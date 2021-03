PlayStation, disponibile da oggi il primo gioco gratis Play at Home

É ufficialmente ripartita l’iniziativa Play at Home, inaugurata lo scorso anno da Sony per regalare videogiochi gratis su PlayStation a tutti i suoi utenti.

L’iniziativa durerà quattro mesi a partire da oggi e darà agli utenti la possibilità di riscattare gratuitamente e per sempre quattro titoli in totale: i giocatori potranno riscattarne uno ogni mese.

Non è inoltre necessario essere abbonati a PlayStation Plus o ad altri servizi a pagamento: tutti i possessori di una console PlayStation, senza distinzioni, hanno la possibilità di ottenere i titoli offerti da Sony.

Il primo titolo è da oggi già disponibile per il download: si tratta di Ratchet & Clank, il titolo di Insomniac Games uscito su PlayStation 4.

Sicuramente un ottimo modo per riscoprire la serie in attesa dell’uscita, su PlayStation 5, del capitolo next-gen della serie: Ratchet & Clank Rift Apart.

Se volete fare vostro Ratchet & Clank su PS4, non dovrete fare altro che raggiungere la pagina dello store ed aggiungerlo alla vostra raccolta.

Vi suggeriamo di fare questa procedura anche se avete giocato Ratchet & Clank in passato utilizzando PlayStation Plus: in questo modo non sarà vincolato al vostro abbonamento e sarà vostro per sempre.

Avete tempo fino al 31 marzo per riscattarlo, ed al termine del mese sarà sostituito da un nuovo titolo.

Non c’è dunque fretta per aggiungerlo al vostro catalogo di giochi, ma vi consigliamo ugualmente di eseguire la procedura il prima possibile, così da evitare di dimenticarvene.

In questo modo l’attesa per il nuovo capitolo della saga, che uscirà solo fra qualche mese, sarà certamente più facile da sopportare.

Il prossimo titolo della serie ha promesso di sfruttare enormemente l’SSD di PlayStation 5: Insomniac Games ha anche ammesso che senza di esso non sarebbe stato possibile realizzarlo.