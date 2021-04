6 giochi lasceranno Xbox Game Pass il 30 aprile: ecco la lista

Microsoft ha presentato oggi la lineup di nuovi ingressi nel catalogo di Xbox Game Pass, il suo servizio in abbonamento per mobile, PC e console Xbox.

La buona notizia è l’arrivo di ben 6 giochi che andranno a spalmarsi su tutte queste piattaforme nella seconda metà del mese di aprile.

Tra i giochi annunciati soltanto poche ore fa, figurano anche Second Extinction in Game Preview e il rifacimento di Destroy All Humans!.

Sfortunatamente, come è già capitato ad aprile, non ci saranno soltanto new entry ma anche uscite dalla libreria on demand della casa di Redmond.

Le uscite sono state svelate oggi e saranno attive a partire dal prossimo 30 aprile; curiosamente, il numero di titoli che lasceranno il servizio sarà uguale ai nuovi ingressi.

Questa la lista completa degli addii:

Endless Legend (PC)

For the King (Cloud, Console e PC)

Fractured Minds (Cloud e Console)

Levelhead (Cloud, Console e PC)

Moving Out (Cloud, Console e PC)

Thumper (PC)

Tra le uscite più dolorose, l’apprezzato rhythm game industriale Thumper e il gestionale microstrategico For the King.

Come potete vedere, l’elenco colpisce più o meno in egual misura sia il PC che le console e la dimensione cloud del servizio.

Declinazione cloud di Xbox Game Pass che è finalmente disponibile a partire da oggi (seppur su invito per un numero limitato di abbonati) anche su iOS e PC.

Il computo tra nuovi arrivi e abbandoni è comunque a favore dei primi, con un totale di quattordici titoli introdotti su molteplici piattaforme nel solo mese di aprile.

Per tutti i chiarimenti a proposito dell’abbonamento a Xbox Game Pass, sulle differenze tra Ultimate e Cloud, vi rimandiamo al nostro articolo con tutti i particolari.