1000 Achievement in 3 minuti? Possibile, con questo gioco Xbox in offerta

Se siete a caccia di Achievement sulla vostra Xbox per qualche ragione, probabilmente questa notizia vi farà fare i salti di gioia.

Oggi vi abbiamo segnalato i nuovi saldi Xbox, i Deals With Gold settimanali, che hanno portato in dote sconti su tutta la linea.

A spiccare sono stati in particolare i franchise di Assassin’s Creed e Call of Duty, con quest’ultimo sulla cresta dell’onda per l‘inizio della Stagione 3 di Warzone.

Tuttavia, i giocatori più attenti hanno notato la presenza tra le offerte, ad un prezzo stracciato, di un titolo noto nella community dei cacciatori di obiettivi.

1000 Achievement points in ~3 minutes (X360) for $5.99 on XBL Gold https://t.co/XUm8MQQIhU pic.twitter.com/W9Ou8Hmu3D — Wario64 (@Wario64) April 27, 2021

Come segnalato da Wario64, account Twitter noto per la sua assiduità nello scovare promozioni, il titolo in questione è Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth.

Il gioco è disponibile per Xbox 360 ad un pricing notevolmente ridotto a confronto con quello originale, vale a dire 5,99 euro contro i 19,99 euro.

L’offerta è valida come di consueto soltanto per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, ma è di quelle ghiotte.

Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth è infatti molto popolare nella scena degli Achievement, dal momento che garantisce la bellezza di 1000 punti Gamerscore (l’equivalente del Trofeo di Platino su PlayStation) nel giro di appena tre minuti.

Questa peculiarità ha contribuito a renderlo molto raro in edizione fisica e a mantenere il suo prezzo piuttosto alto nella controparte digitale.

Ciò chiaramente non è indicativo della qualità di un prodotto che, ai tempi, si era portato a casa una sonora bocciatura su Metacritic.

Ovviamente, il tie-in di Avatar: The Last Airbender è fruibile anche su Xbox Series X|S grazie alla feture della retrocompatibilità.

Il fatto che un titolo del genere sia così popolare non deve stupire, poiché su PlayStation c’è persino chi si è prodigato a classificare i giochi su cui è più facile raggiungere il Platino e questo ha inevitabilmente un impatto sulle loro vendite.

Se è vero che Microsoft è stata la prima ad introdurre il concetto estremo di gamification all’infuori dei videogiochi stessi, premiando gli utenti per ogni azione importante compiuta, Sony ha di certo aggiunto dei ricami come i premi distribuiti per i più dediti.

Una passione, questa, che ha fatto “vittime” celebri come il system architect di PlayStation 4 e PlayStation 5 Mark Cerny.