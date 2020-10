Mark Cerny, papà di PS5, è un asso con i videogiochi: platino su Cuphead

Chiunque abbia giocato Cuphead si ricorderà benissimo di una cosa: quanto il peculiare videogioco di StudioMDHR fosse incapace di perdono alcuno, con un livello di difficoltà che non fa sconti a nessuno.

Sicuramente, lo ha scoperto anche Mark Cerny, il system architect di PlayStation 4 prima e di PlayStation 5 poi, che ha fatto sapere sui suoi canali social di essere riuscito nell’intento di platinare il gioco.

Cuphead è noto per il suo livello di sfida

Questo significa che ha anche affrontato tutte le sfide dei boss superandole in modalità Esperto – che è tutt’altro che una passeggiata di salute. Il suo post non è passato inosservato sotto gli occhi degli utenti di ResetEra, che hanno sottolineato che servono abilità non indifferenti (o una pazienza non indifferente, appunto) per riuscire nell’intento.

WOW, what an adrenaline rush! Thank you Chad Jared Maja @StudioMDHR for letting me finish out my PS4 journey in style. Thankfully I've got two weeks to recover my strength before #PS5 hits! pic.twitter.com/XMGwkojs5W — Mark Cerny (@cerny) October 26, 2020

Al di là della disquisizione su quanto Cerny sia o meno bravo controller alla mano, è anche bello che l’ingegnere dietro PlayStation 5 abbia twittato il platino su un gioco che era nato come esclusiva per le piattaforme Xbox e si era poi esteso a Switch prima e a PlayStation 4 poi.

È anche interessante che, di recente, Cerny abbia twittato solo in merito all’ottenimento di Trofei: il precedente era stato Invisibile, e prima di lui c’era stato il Platino su Astro Bot: Rescue Mission.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 arriverà sul mercato il 12 novembre, dal 19 novembre in Europa. Il prezzo sarà di 499,99€ per la standard e di 399,99€ per l’edizione solo digitale. Per ogni ulteriore dettaglio sulla console, fate riferimento al nostro vademecum.