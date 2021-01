Spider-Man Miles Morales, ricompensa speciale per chi ottiene il Platino

Insomniac Games e PlayStation stanno inviando una ricompensa speciale per i giocatori che hanno sbloccato il trofeo di Platino su Spider-Man Miles Morales.

Come testimoniato sui social, gli utenti stanno ricevendo una speciale reward per aver completato il titolo su PS4 e PS5 al 100%.

Il premio consiste in una cornice esclusiva da utilizzare nell’estensiva modalità fotografica del nuovo gioco dedicato all’Uomo Ragno.

La cornice in sé non è troppo elaborata ma comprende tre linee rosse intorno al perimetro esterno, che costituiscono una caratteristica sufficientemente distintiva.

Non si tratta del primo caso in cui apprezziamo delle ricompense speciali elargite dai “completisti” sulle piattaforme PlayStation.

Come suggerisce GameRant, nel passato recente Ghost of Tsushima ha regalato un costume per i giocatori in grado di ottenere il Platino nell’avventura di Jin Sakai.

Tornando ancora più indietro, Bloodborne aveva donato un tema da usare nel menu principale di PS4, God of War un set di avatar e l’originale Spider-Man un avatar speciale.

Un’iniziativa simile era stata riservata anche a Horizon Zero Dawn nel 2017, quando i giocatori furono ricompensati con un tema speciale.

Chissà che questo genere di iniziative non diventi la norma con l’avvento e il consolidamento, si spera ormai prossimo, della nuova generazione di esclusive PS5.