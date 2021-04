I giochi PS4 e PS5 più facili su cui ottenere un trofeo di platino

Fin dalla loro introduzione, la caccia ai trofei è sempre stata una delle attività preferite dei giocatori PlayStation, e sia che vi troviate su PS4 che su PS5 ottenere un trofeo di platino è sicuramente un riconoscimento a cui ambiscono i migliori giocatori.

Solitamente ottenere questo particolare trofeo è un’impresa estremamente impegnativa, ma su alcuni giochi rispetto ad altri diventa particolarmente facile riuscire a conquistarlo.

Se siete particolarmente interessati a conquistarli a prescindere dal titolo in questione e siete dunque interessati a scoprire i giochi più facili PS4 e PS5 su cui ottenere un trofeo di platino, le seguenti liste potrebbero interessarvi.

Lifehacker ha infatti proposto degli elenchi molto interessanti per entrambe le console che vi aiuteranno ad aumentare in breve tempo il vostro rank dei trofei.

Continuate dunque a leggere se siete interessati a scoprire quali sono i giochi PS4 e PS5 più facili da platinare.

Quali sono i giochi PS4 e PS5 più facili da platinare?

I titoli PS4 più facili da platinare

Il seguente elenco propone alcuni dei giochi PS4 su cui è più facile riuscire ad ottenere il trofeo di platino: un’operazione che in molti casi richiederà meno di 10 ore ed, in alcuni di essi, perfino un’ora di gioco.

Se cercate ancora più titoli PS4 da poter platinare, Cultured Vultures ha compilato una lista ancora più estensiva che potreste volere consultare al seguente indirizzo.

I titoli PS5 più facili da platinare

Se invece siete particolarmente interessati ai titoli da platinare che sono usciti al lancio di PS5, vi proponiamo invece tramite Platget questa ulteriore lista che propone i giochi più facili da completare in ordine di difficoltà:

Queste liste rappresentano un ottimo aiuto per chiunque cerchi giochi i cui trofei di platino non siano eccessivamente impegnativi, ma il resto del lavoro spetta ai veri cacciatori per dimostrare di essere i migliori.

Se siete interessati a partecipare a tornei, potrebbe essere una buona idea quella di iniziare a dare la caccia a questi riconoscimenti: secondo un brevetto Sony starebbe infatti sperimentando la possibilità di utilizzare i trofei proprio per organizzare le competizioni.

Anche Mark Cerny, il papà di PS5, è un avido cacciatore di trofei di platino, ma si rifiuta categoricamente di provare ad ottenere quelli legati a modalità multiplayer.