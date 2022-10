10 giochi stilosissimi da provare gratis allo Steam Next Fest

Sulle pagine di SpazioGames.it approfondiamo soprattutto il mondo del gaming su console – mentre per vivere a trecentosessanta gradi quello PC vi rimandiamo soprattutto al nostro sito gemello GameDivision – ma, per quanto riguarda Steam, sappiamo che Steam Deck ha decisamente rotto i confini tra questi due universi.

Sono molti sia i giocatori che continuano a divertirsi con il loro computer, sia quelli che si sono avvicinati al titanico catalogo del client di casa Valve grazie a Deck. Se rientrate in una di queste due categorie, avrete notato che fino al 10 ottobre prossimo si svolgerà lo Steam Next Fest: si tratta di un festival virtuale che celebra i giochi in arrivo e che vi permette di provare gratis decine di videogiochi, in modo da farvi un’idea delle loro meccaniche.

Gironzolando per Steam potete rendervi conto che le demo sono davvero tantissime: abbiamo deciso di scorrazzarci anche noi per segnalare quelle che pensiamo non dovreste perdere. Sentitevi liberi di segnalarne altre nei commenti, se avete adocchiato qualcosa di particolarmente interessante!

Storyteller

Genere: Storia interattiva

Uscita: TBA

Scarica la demo

Se qualcuno di voi lettori conosce un pochino chi vi scrive, anche per le nostre chiacchierate durante le live, era ovvio che vi avrei segnalato Storyteller. Parliamo di una curiosa nuova avventura pubblicata da Annapurna Interactive dove dovete costruire delle storie mettendo insieme gli elementi forniti.

Non è un modo di dire: voi siete il narratore e, mentre la grafica si muove con delle deliziose vignette in stile cartoon, dovete scegliere cosa diranno o faranno i personaggi che avete sulle pagine. È un’idea davvero originale e unica, decisamente da testare.

In Storyteller dovete costruire la vostra storia

The Entropy Center

Genere: Puzzle, avventura

Uscita: 3 novembre 2022

Scarica la demo

The Entropy Center somiglia a un curioso mix tra il leggendario Portal e il più recente Relicta. Con la vostra arma interagite con gli oggetti che avete intorno, portandoli avanti e indietro nel tempo – oltre che spostandoli e facendoli fluttuare, piegando ai vostri bisogni la fisica. Lo scopo è trovare un modo di proseguire e, se un percorso non c’è, costruirlo.

È sicuramente una delle piccole proposte più interessanti presentate di recente e se amate i giochi che vi mettono alla prova dovreste dargli un’occhiata.

LEGO Bricktales

Genere: Puzzle, chill

Uscita: 12 ottobre 2022

Scarica la demo

Probabilmente è la me che vuole giocare giochi rilassanti che sta prendendo il sopravvento, ma dovreste provare la demo di LEGO Bricktales. Il gioco tutto a base di mattoncini e ingegno vi permette di creare dei deliziosi diorami in cui dovete affrontare degli enigmi, dando vita a degli scenari davvero deliziosi da vedere e che si promettono divertenti da costruire e giocare.

Ultimamente i giochi del panorama LEGO si stanno facendo notare per essere realizzati in modo particolarmente brillante e Bricktales, la cui uscita finale è imminente, promette di essere il prossimo passo di questo cammino.

LEGO Bricktales promette di essere ingegnoso e rilassante

DREDGE

Genere: Avventura

Uscita: 2023

Scarica la demo

È da quando eravamo bambini che, nei videogiochi, c’è uno spazio insolitamente popolare per la pesca. Che sia per simulazioni dedicate o con mini-giochi che si infilano in qualsiasi JRPG esistente, ecco spuntare ami, esche e canne da lanciare in acqua sperando che qualcosa abbocchi. È anche l’idea alla base di DREDGE, se non fosse che questo gioco di pesca vuole essere… inquietante. A suo modo.

Il titolo, pubblicato da Team17, vi vede in effetti a condurre la vostra barchetta, ma vi ricorda che non si sa mai cosa potreste tirare fuori dalle acqua quando dragate con le vostre reti. Lo si scoprirà a proprio rischio e pericolo…

DREDGE vi fa vedere la pesca sotto una luce decisamente diversa

10 Dead Doves

Genere: Horror

Uscita: 2023

Scarica la demo

I volatili per molti sono presagi inquietanti e spaventosi – forse anche per responsabilità del maestro Hitchcock. Qualsiasi sia il motivo, 10 Dead Doves è un gioco horror (tra il serio e il faceto, va detto) che vi trascina nell’Appalachia per indagare sui misteri che stanno accadendo in mezzo alle sue foreste, dove siete tutt’altro che benvenuti.

Qui, sembra che gli uccelli continuino a morire, e nessuno riesce a comprenderne il perché. Potreste riuscirci voi, certo, a patto di correre i rischi che questo comporta.

Sprout Valley

Genere: Lifesim, chill

Uscita: TBA

Scarica la demo

Dopo le ultime due proposte un po’ inquietanti, mi concederete di cambiare completamente tono per segnalare l’adorabile demo di Sprout Valley. Come noterete dal primo impatto, parliamo di un simulatore di vita quotidiana e di fattoria/crafting, che somiglia a un figlio illegittimo avuto da Animal Crossing e Stardew Valley.

Il gioco, che ha anche una componente narrativa, si presenta con colori sgargianti che mettono parecchie allegria, vi permette di sbizzarrirvi con il vostro giardino e, soprattutto, non vi fa vestire i panni di un umano! Cosa c’è di meglio?

Sprout Valley è un incontro tra Animal Crossing e Stardew Valley

Mato Anomalies

Genere: gioco di ruolo

Uscita: 2023

Scarica la demo

Mato Anomalies si presenta come un’avventura ruolistica dall’anima convintamente giapponese, vista la direzione artistica che richiama senza mezzi terimni gli anime. Il gioco vi trascina in un futuro dove le distopie sono diventate la realtà, in cui dovete scoprire cosa stia succedendo mentre vi destreggiate con un combat system a turni che sembra avere qualcosa da dire.

In attesa della release nel 2023, la demo può darvi sicuramente un’idea più chiara di che tipo di esperienza e atmosfera potete aspettarvi.

Mato Anomalies ha una direzione artistica che richiama gli anime

Gunbrella

Genere: avventura, metroidvania

Uscita: 2023

Scarica la demo

Immaginatevi la scena: siete un eroe che deve esplorare un mondo ricco di pericoli e piuttosto spietato, però quello che avete a disposizione per difendervi è solo un ombrello. Che però può anche sparare. È il concetto alla base di Gunbrella e, ovviamente, si tratta di un gioco pubblicato da Devolver Digital.

L’uscita è attesa per il 2023, ma il suo stile in due dimensioni a scorrimento, l’anima promessa da metroidvania e il fatto che il gioco voglia assicurare un certo livello di sfida anche ai veterani del genere sono ottimi motivi per correre ad addentare la demo.

Gunbrella vi arma di... un ombrello, appunto

Manor Lords

Genere: strategia, city builder

Uscita: TBA

Scarica la demo

È in assoluto una delle demo più giocate in questo Steam Next Fest: Manor Lords è uno strategico e city builder ad ambientazione medievale – uno di quei giochi che farebbero la gioia del nostro Daniele Spelta – in cui dovete far prosperare la vostra cittadina.

Come i videogiocatori ben sanno, però, la vita di un lord del medioevo è tutt’altro che facile: dovrete gestire le fortune dei vostri terreni, prepararvi a fronteggiare delle battaglie contro i vostri nemici, amministrare risorse e finanze. Dopotutto, la vostra gente si fida di voi: dimostratele che non ha torto.

Manor Lords è una delle demo più giocate di questo Steam Next Fest

Season: A Letter to the Future

Genere: avventura

Uscita: TBA

Scarica la demo

Considerando che da un anno e più vi ho fatto una testa così parlandovi di Lake, non sorprende nessuno che io mi sia fiondata sulla demo di Season: A Letter to the Future. Questa interessante e suggestiva avventura narrativa vi mette nei panni di un uomo e della sua bicicletta, in un viaggio in cui dovete collezionare ricordi prima della fine del mondo.

Nel vostro percorso, incontrerete altre persone, scoprirete le loro storie e imparerete a guardarvi dentro. Non sappiamo ancora quando il gioco uscirà, ma è uno di quelli da tenere d’occhio.

Season: A Letter to the Future sarà il prossimo Lake?

Ci sarebbero tanti altri nomi da fare, ovviamente: ad esempio, potete provare una demo di Floodland, che il nostro Daniele ha provato in anteprima per raccontarvi tutti i dettagli. O, se alla gestione dei cataclismi preferite le scazzottate, potreste dare anche un’occhiata al folle Stick it to the Stickman, che dice parecchio già dal nome.

Le demo gratis dei giochi dello Steam Next Fest rimarranno disponibili fino alle ore 19.00 italiane di lunedì 10 ottobre. Avete tutto il weekend, insomma, per orientarvi e spolpare quelle che vi sembrano più intriganti, sia su PC che su Steam Deck.

Le demo gratis dei giochi dello Steam Next Fest rimarranno disponibili fino alle ore 19.00 italiane di lunedì 10 ottobre. Avete tutto il weekend, insomma, per orientarvi e spolpare quelle che vi sembrano più intriganti, sia su PC che su Steam Deck.