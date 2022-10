The Entropy Centre, uno dei giochi più interessanti della Summer, ha già una data d’uscita

Nel corso della Summer Game Fest che ci ha tenuto compagnia durante l’estate abbiamo indubbiamente visto tanti, troppi giochi durante le diverse conferenze.

Molte di queste, infatti, sono state delle vere e proprie raffiche che hanno concesso qualche secondo di visibilità a una miriade di videogiochi, il che ci ha spinti qualche giorno fa a una riflessione sulla loro dimenticabilità, nella comunicazione odierna.

Tra i giochi più interessanti mostrati in questa miriade di appuntamenti, comunque, c’era senza dubbio The Entropy Centre.

Questo videogioco, impostato come uno sparatutto in soggettiva ma in realtà incentrato sulla possibilità di piegare il tempo e giocare con la fisica (letteralmente) torna protagonista ora, perché ha fissato la sua (imminente) data d’uscita.

Con una nota ufficiale diramata alla stampa, il publisher Playstack e lo sviluppatore Stubby Games hanno spiegato che The Entropy Centre uscirà il 3 novembre prossimo su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S (la trovate su Amazon) e Xbox One.

La notizia è stata accolta con curiosità dalla community, considerando che il trailer mostrato a giugno ha messo insieme oltre due milioni di visualizzazioni: non male, per un gioco mostrato in mezzo a decine e decine di altri.

«Il gioco è costruito intorno a delle meccaniche puzzle uniche, che permettono al giocatore di pensare all’inverso e di superare degli ostacoli che all’apparenza sembrerebbero impossibili» hanno spiegato gli autori.

«Solo due anni fa, The Entropy Centre non era altro che un’idea che mi balenava in testa mentre cercavo di dormire e ora mancano solamente cinque settimane dall’uscita ufficiale su PC e su console» ha aggiunto il fondatore di Stubby Games, Daniel Stubbington.

Il gioco, vi ricordiamo, vi mette a disposizione un’arma davvero peculiare: puntandola contro gli elementi dello scenario, con la possibilità di far interagire gli oggetti sulla mappa spostandoli indietro nel tempo. Manipolando presente e passato, potrete quindi inventare una via d’uscita alle situazioni più disparate.

Il gioco è disponibile con una demo gratis su Steam, se siete curiosi di metterlo alla prova, che potete trovare a questo indirizzo.

Per vivere la versione completa, non rimane che attendere l’ultimo mesetto che ci separa dalla release del 3 novembre.