Come sarebbe Zelda: Majora’s Mask su Unreal Engine 4? Uno spettacolo

C’è un piccolo ma costante sogno proibito che unisce tutti noi amanti del gaming: vedere i videogiochi della nostra infanzia vivere una seconda giovinezza con un comparto grafico odierno. Proprio su questa tendenza molti publisher hanno deciso di dare vita a rimasterizzazioni e remake di ogni sorta, mentre in alcuni casi è toccato accontentarsi delle visioni fan-made. Per il momento, è anche il caso di una nuova versione “domestica” di The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Il Senior Environment Artist Cordell Felix si è così messo al lavoro con Unreal Engine 4 per immaginare come potrebbero essere gli scenari di Majora’s Mask con un comparto grafico più vicino a quelli dei giorni nostri. Il colpo d’occhio, come immaginerete, vale la pena di essere visto.

By Cordellfelix

Al momento non ci sono notizie di un possibile nuovo remake di Majora’s Mask operato da Nintendo. In compenso, sono emerse indiscrezioni per un ritorno su Switch di Skyward Sword, che è stato misteriosamente inserito in catalogo dal rivenditore Amazon, salvo poi venire rimosso notato l’errore.

Uscito su Nintendo 64 nel 2000, The Legend of Zelda: Majora’s Mask e si distinse per le sue meccaniche di gioco uniche, incentrate sul ciclo di tre giorni vissuti da Link nelle vicende. Venne accolto molto positivamente sul mercato e ottenne ottimi voti dalla critica, affermandosi come uno degli Zelda più originali e più amati nel lungo periodo. Nel 2015 è stato pubblicato un primo remake mobile, uscito su Nintendo 3DS.