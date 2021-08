In Zelda: Skyward Sword HD spunta un bug che potrebbe impedirvi di proseguire

La serie The Legend of Zelda sta seguendo due filoni principali: quello delle novità, con gli appassionati che sono in attesa del sequel di Breath of the Wild, e quello della riscoperta, che vuole aiutare gli amanti di Link e Zelda o i nuovi arrivati nel franchise a tenere vivo il ricordo degli episodi che furono.

In questa categoria rientra, ovviamente, anche il recente lancio di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, che ha fatto il suo debutto su Nintendo Switch dopo essere stato uno dei giochi chiave dell’epoca Nintendo Wii.

Come vi ha raccontato il nostro Valentino Cinefra nella video recensione, il titolo si adatta molto bene alla sua nuova natura che vuole sfruttare i controlli tradizionali (ma potete anche giocare con quelli di movimento, se lo gradite), permettendovi di scoprire la nascita della leggenda di Zelda, ma anche di quella di Link.

Una cosa che, invece, non è accaduta durante la nostra run (e per fortuna, a questo punto) è un bug che alcuni giocatori stanno segnalando, e che nessuno sa bene quando si verifichi e quando no.

Come leggiamo sulle pagine di Reddit, su segnalazione dei colleghi di Nintendo Life, in alcuni casi la sezione in cui è necessario sistemare delle grosse casse facendole scivolare sul pavimento, nella miniera di Lanayru, può riservare spiacevoli sorprese.

Come ha immortalato in un video un giocatore, infatti, la grossa cassa potrebbe bloccarsi in una posizione anomala, impedendo di spostarla ulteriormente. Questo non permette di completare il puzzle e, di conseguenza, chiude i giocatori all’interno di questa stanza.

Potete vedere il problema di seguito nel video in embed.

Al momento non è dato sapere cosa possa innescare questo difetto ma, se dovesse capitarvi, niente panico: tra i diversi giocatori che segnalano di esserci finiti, infatti, qualcuno scrive che «ho chiuso completamente il gioco, sono tornato nella stanza e si era risolto».

Qualcun altro, però, sembra abbia avuto meno fortuna e racconta che «ho riavviato la console un paio di volte, ormai, ricaricato un salvataggio. Spero che lo risolvano perché ora sono praticamente bloccato qui e non voglio ricominciare il gioco».

Le segnalazioni, ad onore del vero, risalgono già a qualche giorno fa e da allora non ci sono stati commenti ufficiali da parte di Nintendo: vedremo, quindi, se un futuro aggiornamento interverrà per evitare il presentarsi di questo misterioso bug, onde evitare che altri giocatori rischino di rimanerci intrappolati.

Nel frattempo vi ricordiamo che il sequel di Breath of the Wild – ossia, il prossimo inedito della saga – arriverà nel corso del prossimo anno su Nintendo Switch. Il gioco non ha ancora un titolo perché, secondo gli sviluppatori, svelarlo anzitempo sarebbe un po’ uno spoiler sui suoi contenuti.

Nel trailer presentato all’E3 lo scorso giugno, ricorderete, molti giocatori si erano dilettati a trovare indizi e fu facile notare una certa serie di analogie proprio con Skyward Sword e la sua struttura esplorativa che guarda ai cieli.

Anche il nostro Valentino si divertì a sminuzzare il trailer, facendovi notare come nel video potrebbero comparire diversi Link – o Link da epoche diverse, chi può dirlo? – a seconda della scena.

Non sappiamo ancora, per ora, quando saranno svelati i misteri del prossimo The Legend of Zelda, ma siamo sicuri che gli appassionati saranno felici di seguirne le evoluzioni sulle nostre pagine. Nel frattempo, però, speriamo almeno di scoprire quanto prima se e come questo piccolo problema tecnico di Skyward Sword sarà risolto.