Mortal Kombat 2, il sequel del film prende il via

Tra la pletora di film tratti dai videogiochi, lo scorso anno è stato anche il turno di Mortal Kombat, la pellicola ispirata al picchiaduro di successo più sanguinoso di sempre.

Questo nuovo progetto live-action dedicato al beat ‘em up sviluppato da NetherRealm Studios, al netto di alcune storture, si è rivelato un successo.

Nella nostra recensione del film vi abbiamo infatti spiegato i pro e i contro della pellicola, tutto sommato godibile in alcuni passaggi (sebbene non proprio perfetta).

Ora, Warner Bros. Pictures e HBO hanno confermato che il sequel si farà, dopo le prime indiscrezioni lette nelle scorse settimane.

Come riportato anche da The Gamer, un sequel del film di Mortal Kombat uscito nel 2021 è ufficialmente entrato in produzione, con Jeremy Slater (Moon Knight) che si occuperà della sceneggiatura.

Deadline ha rivelato che New Line Cinema ha deciso di dare l’ok alla lavorazione di un secondo capitolo, per nulla scontato nonostante tutto.

Il report non ci dà alcun dettaglio su ciò che possiamo aspettarci in termini di trama: il primo film ha avuto l’onere di prendersi varie libertà creative, introducendo anche un protagonista completamente originale, Cole Young.

Tuttavia, possiamo immaginare quasi con certezza una cosa, ossia che il celebre Johnny Cage farà il suo debutto nel secondo film, dopo essere stato il grande assente della pellicola originale.

Chissà se Mortal Kombat 2 è il film a cui ha fatto riferimento l’attore The Rock nelle scorse ore, cosa questa che renderebbe il tutto alquanto interessante.

Ricordiamo che mesi fa il produttore Todd Garner ha dichiarato che i creatori della pellicola di Mortal Kombat hanno preso spunto da alcuni concetti base della trilogia de Il Signore degli Anelli.

Infine, avete letto anche che Mortal Kombat è al centro della novità della settimana del PlayStation Store?