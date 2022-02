Nintendo Switch Online, da oggi è disponibile gratis un amatissimo Zelda

Da questo momento i giocatori in possesso del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online potranno divertirsi con uno dei capitoli più amati di The Legend of Zelda, gratis senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di The Legend of Zelda Majora’s Mask, il secondo grande capitolo della serie disponibile su Nintendo 64, che è stato appena aggiunto tra i tanti giochi emulabili grazie a Nintendo Switch Online.

La data di lancio ufficiale è stata svelata soltanto la scorsa settimana ed è stata ufficialmente confermata: gli utenti potranno già iniziare ad aggiornare il proprio catalogo e iniziare a riscoprire un grande classico.

C’è anche chi ha ingannato l’attesa ricreandone la spettacolare mappa dal vivo, ma adesso è arrivato il momento di impugnare i propri controller e di esplorarne la controparte virtuale.

Per poter iniziare a giocare immediatamente con questo amatissimo capitolo della serie, non dovrete fare altro che aprire la specifica app di Nintendo Switch Online dedicata ai videogiochi per Nintendo 64 e selezionare Majora’s Mask dalla lista.

Se il capitolo di The Legend of Zelda non dovesse essere ancora disponibile, potreste aver bisogno di eseguire un aggiornamento dell’applicazione: basterà semplicemente entrare nel menù delle impostazioni dalla schermata Home e chiedere alla console di fare una verifica.

A quel punto, Nintendo Switch scaricherà automaticamente la relativa update patch e in pochi minuti sarete in grado di godervi un bellissimo capolavoro.

Ricordiamo che Majora’s Mask è il dodicesimo gioco gratis disponibile su Nintendo 64 per il Pacchetto Aggiuntivo: di seguito vi riepilogheremo la lista completa di titoli che potete provare senza costi aggiuntivi.

Banjo-Kazooie

Dr. Mario 64

Mario Kart 64

Mario Tennis

Paper Mario

Sin & Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda Majora’s Mask

The Legend of Zelda Ocarina of Time

Win Back: Covert Operations

Yoshi’s Story

Non resta dunque che aspettare quali saranno le prossime novità gratuite in arrivo sul catalogo: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori annunci.

Se volete celebrare questo grande lancio in modo divertente, potreste ascoltare la canzone Africa dei Toto ricreata interamente con Majora’s Mask su 3DS.