Zelda: Breath of the Wild, giocatore supera tutti i dungeon… con i piedi

Ci sono giocatori che diventano veri e propri maestri, a tu per tu con i loro titoli preferiti: pensiamo a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, per il quale è stata realizzata una vera e propria guida fan-made che svela come approfittare di tutte le possibilità offerte dall’open world di casa Nintendo. Ebbene, proprio questo titolo è protagonista di un nuovo peculiare caso, considerando che un giocatore ha deciso di provare a completare tutti i dungeon della sua run… giocando con i piedi.

E, qualora vi steste domandando se la cosa sia da intendersi in modo metaforico – no: il giocatore, conosciuto su Twitch come JoeDun, ha letteralmente giocato con i piedi, riuscendo anche a sconfiggere il boss finale a forza di alluci. A suo dire, è stato «dieci volte più difficile della run in cui non dovevo mai subire danni», testimonianza che sottolinea come sicuramente Joe non sia un giocatore novizio di Breath of the Wild.



Ai microfoni di Polygon, il giocatore ha raccontato:

Completare il gioco al 100% ha messo alla prova le mie abilità e la mia resistenza, ma la run giocata con i piedi è stata un gigantesco test per la mia pazienza. Metterei alla prova le mie abilità tutti i giorni, se devo essere onesto. Non serve nemmeno dire che non servono particolari abilità per finire BOTW con i piedi, ma – maledizione – a volte mi ha fatto davvero arrabbiare.

Al momento Joe è l’unico giocatore al mondo ad avere finito Breath of the Wild usando i suoi piedi ma, sapete, se volete lanciare il guanto di sfida (o il calzino? ndr) dovete solo accomodarvi.

Nelle scorse ore abbiamo assistito a un nuovo Nintendo Direct (il primo dal 2019) dove Nintendo, in apertura alle celebrazioni per il trentacinquesimo anniversario del franchise, ha confermato l’arrivo per luglio di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, che porterà su Switch il titolo inizialmente sbarcato su Wii. Nessuna novità, per il momento, sul seguito di BOTW, ma Eiji Aonuma ha dichiarato che non dovrebbero tardare troppo.