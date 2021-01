Genio di Zelda: Breath of the Wild condivide i suoi segreti, viene fuori guida gratis da 96 pagine

Ci sono giocatori che hanno il dono, con un talento tutto loro, a padroneggiare dei videogiochi come nemmeno gli sviluppatori a volte riuscirebbero. È anche il caso di Max ‘RinHara5aki’ Blumenthal, giocatore noto per il suo talento in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che è riuscito a mettere insieme mosse, salti, segreti e ogni sorta di azione possibile per Link in un modo unico, con tantissimi trick con cui ora potete cimentarvi anche voi.

Blumenthal, infatti, ha deciso di non tenere per sé i segreti che ha scovato, ma ha invece realizzato una guida con tanto di gif animate per spiegarvi come compiere ogni singolo gesto e ogni trick che ha scoperto all’interno del gioco. La parte forse ancora più curiosa è che il giocatore ha preso spaventosamente sul serio la cosa, dal momento che il documento condiviso su Google Doc è un file da 96 pagine di dimensioni titaniche: vi sconsigliamo di accedervi da smartphone, perché probabilmente manderà in crash il vostro browser, raccomandandovi invece di farlo su computer. Così, tanto per cominciare con un primo consiglio ancora prima di aprire la guida.

Il giocatore ha preso la cosa così sul serio e ha realizzato la sua guida in modo così minuzioso che per ogni trick non solo è presente la gif accompagnata dalla spiegazione su come eseguirlo, ma trovate anche un indicatore del livello di difficoltà: questo vi consentirà magari di cominciare con quelli più semplici, e solo in seguito di passare alle azioni (o alle combinazioni di azioni) che vi metteranno di più alla prova ma che, una volta padroneggiate, vi daranno parecchie soddisfazioni.

Una, ad esempio, è rappresentata dall’Effect Persistence Spin, una rotazione persistente che vi fa spazzare letteralmente via i nemici, e che trovate nella gif poco sopra.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile dal 2017 su Nintendo Switch e su Nintendo Wii U. Premiato come uno dei migliori giochi mai creati, il titolo porta avanti il concetto stesso di open world, permettendo ai giocatori di esplorare una Hyrule mai così ricca di segreti e di angoli tutti da scoprire. Al vecchio concetto di dungeon, qui più limitati nel numero – almeno per quanto riguarda quelli principali legati alla storia – il gioco contrappone quello nuovo dei sacrari, dei mini-dungeon sparsi in tutta la mappa che si trasformano in punti di viaggio rapido.

Se volete scoprire cosa ci sia di speciale in questo capolavoro di Nintendo, vi raccomandiamo di dedicarvi alla video recensione del nostro Matteo Bussani.