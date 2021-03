Zelda: Breath of The Wild giocato in First-Person? Si può fare

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è sicuramente uno dei giochi più apprezzati (se non il più amato) tra i possessori di console Nintendo Switch.

I modder da tempo si sbizzarriscono con aggiunte e modifiche di vario genere, ma a quanto pare ora un giocatore è riuscito a capire come permettere ai giocatori di ammirare i panorami di Hyrule da una prospettiva completamente diversa.

Come riportato da Kotaku, l’utente di Twitter “A.xk” è riuscito infatti a scoprire un glitch (o meglio, una sequenza specifica di tasti) in grado di trasformare la telecamera e inquadrare il gioco con una visuale in prima persona. Poco sotto, una gif che testimonia la cosa:

Poco più in basso, il tweet di A.xk_ che spiega come effettuare la sequenza di tasti corretta, utile per attivare l’inquadratura in prima persona all’interno del gioco.

Ricordiamo in ogni caso anche anche lo YouTuber Peco era riuscito a ricreare il glitch, riuscendo a impostare una visuale in prima persona all’interno del gioco. Ma non solo: a inizio marzo un fan si era accorto di un’animazione di Breath of Wild che partiva nello specifico quando il protagonista Link esaurisce la propria resistenza e prova a connettere un attacco in carica.

La serie di Zelda quest’anno celebra i suoi primi 35 anni, visto che a partire dal prossimo mese di luglio di quest’anno vedrà la luce la remaster di Skyward Sword.

Per quanto riguarda invece l’attesissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, purtroppo c’è ancora da avere pazienza (sebbene le novità arrivernno già nei prossimi mesi dell’anno).