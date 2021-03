Zelda: Breath of the Wild, fan scoprono una “nuova” animazione di Link

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è uno dei giochi più acclamati della passata generazione e, similmente a quanto abbiamo visto con Red Dead Redemption 2 e The Last of Us Part II, uno di quelli che ancora riescono a sorprendere gli utenti giorno dopo giorno.

Un fan che afferma di aver giocato l’esclusiva Nintendo fin dall’uscita ha ad esempio appena scoperto un’animazione di Link che lo ha mandato in visibilio, raccogliendo al contempo l’apprezzamento degli altri giocatori su Reddit.

L’animazione parte quando Link esaurisce la propria resistenza e prova a connettere un attacco caricato.

Questi i risultati appena scoperti dal giocatore (in cui potreste esservi imbattuti anche voi ma, a quanto pare, sono piuttosto rari):

Ancora una volta, a fare la differenza è la cura del dettaglio: Nintendo si è assicurata di elaborare un’animazione leggermente diversa in base all’arma con cui si vuole connettere l’attacco caricato in assenza di resistenza.

Le conseguenze sono sia visive che pratiche: provando ad eseguire un attacco del genere, Link riesce ad infliggere lo stesso del danno ai nemici, sebbene con un ritardo potenzialmente letale rispetto a quando ha ancora la stamina dalla sua parte.

Non abbiamo menzionato i due titoli di Rockstar Games e Naughty Dog a caso, in apertura, ovviamente. Su Red Dead Redemption 2, ad esempio, i giocatori stanno ancora rilevando dei comportamenti dell’IA di cui non si erano accorti in precedenza.

Soltanto di recente vi abbiamo riportato di un’animazione che non sta mancando di sorprendere tanti degli appassionati di The Last of Us Part II, al pari di una porzione del gioco, proprio all’inizio, in cui è possibile raccogliere delle risorse notate da pochissimi.

Quanto alla serie della Grande N, che quest’anno celebra i suoi primi 35 anni, l’appuntamento è fissato al prossimo luglio con il remaster di Skyward Sword.

Ci sarà ancora da portare pazienza, invece, per quel che riguarda il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma ne sapremo a breve di più.