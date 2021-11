Un nuovo The Legend of Zelda potrebbe mostrarsi presto (e abbiamo una data)

All’E3 2021 Nintendo ha finalmente alzato il sipario su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, sequel – ancora senza titolo ufficiale – della leggendaria avventura disponibile su Switch e Wii U.

Il seguito di Breath of the Wild promette faville, a partire da nuove ambientazioni tutte da esplorare, con tante novità che sicuramente verranno svelate nei prossimi mesi.

Come vi abbiamo del resto spiegato a chiare lettere nella nostra analisi del trailer, il gioco dovrebbe espandere ancor di più la storia del predecessore, con alcune sorprese niente male.

In molti si domandano come e quando verrà mostrato l’atteso sequel, sebbene ora un leaker potrebbe aver rivelato un indizio niente male.

Come riportato da Game Rant, l’insider Samus Hunter ha recentemente suggerito che la Grande N punterà i riflettori su The Legend of Zelda durante i The Game Awards 2021.

I TGA, oltre a essere una celebrazione dei migliori giochi usciti nell’ultimo anno, ospitano da sempre anche anteprime mondiali di nuovi giochi e ritorni eccellenti.

Non è da escludere quindi che un nuovo The Legend of Zelda possa essere svelato ai The Game Awards, visto che l’insider ha affermato che le celebrazioni per il 35° anniversario della saga sarebbero continuate fino ai The Game Awards 2021.

Considerando che gli unici annunci per l’anniversario sono stati il Game & Watch di The Legend of Zelda e la remaster di Skyward Sword, questo potrebbe suggerire che il piatto forte deve ancora essere mostrato.

I The Game Awards 2021 vedranno la cerimonia di premiazione svolgersi il 10 dicembre alle ore 2.00 italiane.

Ricordiamo che ai prossimi The Game Awards dovrebbero esserci anche nuovi e interessanti reveal, perlomeno stando alle recenti dichiarazioni di Geoff Keighley.